傳美眾院中國委員會想訪台　蕭美琴：代表處會做適當安排

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蕭美琴會前受訪表示，今天有點近鄉情怯，在立院待了很多年，一共四屆，也很高興看到一些老同事，今天是獲得邀請就台美之間關心的議題交換意見。她提到自己特別懷念立法院的燒餅，柯建銘還特地為她準備。今天也是她在台灣最後一天，將在返美飛機上度過西洋情人節，王定宇還特別準備了巧克力送禮。
媒體詢問立院還未開議，今日來要如何就台美之間工作要如何跟委員們報告？蕭美琴說，今天主要是應外交國防委員會的邀請，就大家關心的台美議題交換意見。在華府期間也接待了很多立法院的同事，一共8個團、20人次，立法院長游錫堃上星期也才訪美，定期有立院訪團來到華府做國會外交，她也都會照慣例向訪團做簡報，說明大家所關心的議題。
美國眾議院新成立的美中戰略競爭特別委員會正討論在數月內派代表團訪問台灣，且不排除在台灣舉辦聽證會，有接到相關訊息嗎？蕭美琴對此表示，美國國會議員來台灣的興趣非常高，過去這年有30幾位美國議員訪台，相信未來只會增加，議員們非常關心台灣，也都非常支持台灣，駐美代表處後續會針對個別議員訪台興趣做適當安排。
媒體追問，在野黨認為美眾院中國委員會訪問會太挑釁對岸？蕭美琴則說，議員想要來台的細節都還沒有開始規劃，對於國內各界看法，駐美代表處會進一步和來台議員訪團溝通和說明，會做最適當安排。
媒體問有跟蔡英文總統討論在今年下半年出訪時過境美國？蕭美琴重申，疫情前總統出訪邦交國是常態，過去都有這個慣例，未來在適當時間點駐處也會規劃，但目前沒有很細部的確切方案。
針對外界傳聞這此返台是為了與副總統賴清德搭檔選2024，蕭美琴表示，這次返台是因應公務，就台美關係等多個面向與各界交換意見，包含經貿、外交、國防等議題。