包庇色情業者、酒駕記者　派出所長判關3年2月定讞

桃園警分局同安派出所前所長薛鑑文，因13年前洩露臨檢時間給色情按摩業者遭檢警監聽，後來薛又被監聽到，對涉嫌酒駕的蘋果日報記者吳永平「放水」，使吳免受罰。最高法院維持更一審見解，考量本案審理逾8年，適用《速審法》減刑規定，依公務員包庇他人圖利容留猥褻罪、對主管事務圖利罪，判薛男3年2月定讞。
記者潘千詩／台北報導
檢方指控，2010年5月3日傍晚，薛南打電話給色情按摩店業者鄒男說「我跟你講喔，現在外面傳得很難聽，不知道誰檢舉的，叫你們的小姐不要亂講話，說什麼我們2個很好，都有處理，這會死人的，還有，現在如果外面有在問，你就說不認識，我這樣講聽得懂吧？」、「我今天會叫人過去臨檢」，全程被檢調監聽。
檢調監聽時又發現，吳永平於2011年3月21日深夜酒駕擦撞路旁停放的多輛汽車，警方獲報前往處理，但因吳男受傷無法吹氣，被載往醫院救治，並趁機打電話向薛求救。
薛男得知後，立即前往醫院，並暗示承辦員警，把吳的酒駕肇事案件交給他處理，員警信以為真離開。
吳男經抽血檢驗，血中酒精濃度高達181.8毫克，約為呼氣酒精濃度0.91毫克，已達受裁罰程度，薛男卻遲遲不向醫院拿取報告，拖過3個月舉發期限，讓吳免罰4萬9500元。
一、二審均依圖利等罪判刑6年，但案件拖到更一審後，因纏訟超過8年，依《速審法》減刑改判3年2月、褫奪公權3年，最高法院駁回上訴，全案定讞。