指控蔡培慧假造圖卡　國民黨擬提告「意圖使人不當選」

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨副發言人，呂謦煒表示，該變造圖卡，是因竄改者早已被鎖定，該人士這數月的留言紀錄早已露餡是蔡培慧陣營人士，相關IP紀錄都已下載存證，相信可讓司法檢調證明，該人士若不道歉，將和林明溱競選團隊接續提告意圖使人不當選。
呂謦煒指出，除了變造圖卡，日前民進黨副秘書長黃建嘉批評林明溱的黑「不在皮膚，是在他的心」，赤裸裸的人身攻擊，相信南投的選民都看不下去，會還給政績卓著的五星縣長、曾獲公督盟評鑑優質立委的林明溱一個公道。
呂謦煒也說，去年縣長選舉時，南投街頭出現「黑道治縣你甘願嗎」布條，之後蔡培慧競選團隊承認是支持他們的青年軍所為。他痛批，曾使用抹黑手段選縣長的蔡培慧，這次疑似又被抓到有該陣營網軍假造圖卡，請蔡培慧陣營正面回應，敢不敢說絕對不是你們自家人所為？還是稍後又要承認「是自己的青年軍」？
國民黨文傳會副主委林家興則表示，蔡培慧昔日號稱「心中只有民意，沒有黨意」，原本號稱以社運、農運、勞工守護者的身份進入國會，卻在勞基法修正案的爭議中，遭到學生批評是聽黨意的砍假立委。從「社運先鋒」變成「黨意立委」、「砍假立委」，蔡培慧任教的世新大學社會發展研究所的學生更痛批蔡培慧違背「不做黨意立委」的承諾，學生事後不只在課堂上詢問蔡培慧老師，並指控蔡培慧：「如果要變成黨意立委，不如不要當了！」
林家興說，蔡培慧的學生說想知道為什麼蔡培慧事後不解釋，只說「錯了就錯了，不想多說什麼。」 何況，蔡培慧當時還承諾「會有具體反對行動」，也就是二三讀要投反對票，但是後來結果大家都知道，蔡培慧身為老師，背叛了她的學生，當年身為立法委員，也背叛了她的支持者。
林家興質疑蔡培慧，是否回答一下蔡老師的問題、當年蔡委員的問題？請媒體、民眾都可以去問問蔡培慧，當年為什麼要說謊？為什麼要護航砍七天假？說好的站在民意這一邊？請問妳是民意立委，還是黨意立委？應先為過去成為砍七天假的幫凶向全國勞工道歉。