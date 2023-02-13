援助土耳其賑災　國防部派軍車協運物資到桃園機場

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外交部表示，政府繼7日以專機方式載運臺灣國際搜救隊90名隊員直飛土耳其，與40名先遣隊員會合共同投入救援後，今日續安排長榮航空專機啟航前往土耳其伊斯坦堡，接回台灣國際搜救隊全體130名隊員、5隻搜救犬及救援裝備。為妥善運用去程空機，經賑災基金會聯繫我國民間非政府組織另募集約20噸物資，委由長榮專機運送至土國，將交由土國政府指定的境外震災物資接收方--安卡拉省府「安卡拉社會團結及互助基金會」（Ankara Governorship Social Assistance Solidarity Foundation），以協調「土耳其災難緊急應變總署」(AFAD)運往災區。
外交部指出，考量緊急搜救任務已告一段落，經我國駐土耳其代表處與我方搜救隊及土國政府相關單位討論協調，已安排我國搜救隊於當地時間12日自災區阿德亞曼省撤出，並於同日晚搭機抵達伊斯坦堡，預計當地時間14日晚間搭乘長榮航空專機，於15日返抵國門。台灣國際搜救隊也將在伊斯坦堡與土國救援組織(AKUT)簽署備忘錄，將此行攜往土耳其的部分救災裝備捐予AKUT，以供該組織未來援救工作運用。我搜救隊自災區撤離搭機至伊斯坦堡，及全隊在伊斯坦堡期間的食宿，外交部全力安排協助。
外交部表示，我國政府及民間在土耳其強震後第一時間，立即表達愛心並持續提供援助 ，土國政府及人民紛表謝意，包含多位政府部門官員及國會議員、前總理達烏特歐魯(Ahmet Davutoğlu)、我國搜救隊所在的阿德亞曼(Adıyaman)省長楚哈達(Mahmut Çuhadar)、負責「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」 營運管理的雷伊漢勒市(Reyhanlı)市長哈哲歐魯(Mehmet Hacıoğlu)、多位NGO領袖及土國民眾，紛紛向我國駐土耳其代表處及透過媒體向我國表達誠摯謝意。土耳其「國家通訊社」(Anadolu Agency)等土國主流媒體的報導，均以「台灣」稱呼我國，並將我國國旗與其他67國並列，也頻頻以新聞直播我國搜救隊搜救情形，肯定及感謝我國協助救災，台灣對土國人民的愛心及友誼更進一步深植土國民心。
外交部強調，將持續與駐台北土耳其貿易辦事處及土國政府相關單位密切聯繫，就土國災區復原需求，及我國政府民間愛心捐款運用進行討論，並適時對外説明。