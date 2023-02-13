南臺灣水情緊張　蔡英文高雄視察抗旱井

高雄水情緊張，今（13）日總統蔡英文到佛光山參加完星雲法師的圓寂讚頌典禮後，就和高雄市長陳其邁到大樹視察高雄的抗旱井及水情，陳其邁說，他將和台南市長黃偉哲和屏東縣長周春米召開南部治理平台的會議，來解決南部用水問題，總統蔡英文則籲水資源要做最有效的利用，在梅雨來臨前，務必提前做好抗旱完整準備。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁表示，他跟台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米，將在3月即將召開南部治理平台會議，其中水資源可以說是最重要的一環，希望說能夠從嘉義、台南、高雄跟屏東，就共有的資源做長期性、永久性規劃，徹底解決南部用水問題。
陳其邁說，治理平台最重要感謝中央大力支持，在今年缺水危機中，市府也會配合水利署整體水資源調度，克服水情的挑戰，而總統視察時也特別指示水利署加派區域調度，面對水情挑戰，還是要超前部屬、做最壞的打算、最好的準備。
蔡英文指出，去年南部降雨量是30年來最低，面對極端氣候挑戰，要用更審慎態度因應，經濟部水利署去年中就超前部屬，加強區域水源調度及多元水源供應，及落實節水作為，讓水資源達到最有效利用，前高雄地區水情嚴峻，面對抗旱關鍵時刻，梅雨來臨前，務必提前做好完整準備，希望全民一起繼續努力 落實節約用水，共同團結面對氣候變遷的挑戰。