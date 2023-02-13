助中風滯台菲律賓人士返鄉 「一站式」自行到案櫃檯曝
因應疫情趨緩並協助逾期停居留外來人口儘速返國，移民署北區事務大隊台北市專勤隊及台北市服務站為提升「擴大自行到案專案」便民性，在台北市服務站1樓設立「一站式」受理櫃檯，讓到案的逾期外來人口可於一天內完成受理及裁罰等相關行政程序，節省路程奔波所需耗費的時間及交通費成本，讓到案的逾期外來人士直呼：「感謝」，這「一站式」受理櫃檯即日起將持續到6月30日專案結束時止。
記者賴正琳／綜合報導
「一站式」受理櫃檯模式實施首日，一早即有數位民眾臨櫃辦理，其中一位中年婦女由親人攙扶，一步一步走進台北市服務站，通譯隨即上前關心，原來是菲律賓籍逾期人士蘿絲想要辦理自行到案手續，蘿絲由姪子攙扶虛弱地說：「來台後突發性中風致行動不便，雖然很想念家鄉親人，但因身體不適，難以自行回國」，如今疫情趨緩，在菲律賓的姪子終於順利來臺，欲陪伴久未見面姑姑一起回家。
辦妥手續後，蘿絲哽咽地說：「非常感謝台北市專勤隊在台北市服務站設立的『一站式』受理櫃檯，因為生病後行動不方便，能免去台北市專勤隊及服務站來回路程奔波，順利辦妥返國手續。」原本就因為中風行動不便的蘿絲，出入都需要有人攙扶，這次受益於一站式的便捷服務，在一天內辦妥到案手續，離去前還握著移民官的手，說謝謝。
移民署指出，2月1日起至6月30日止推動「擴大自行到案專案」，專案期間採取免收容、低罰鍰(繳最低罰鍰新台幣2千元)及不管制三大原則，以鼓勵逾期外人出面自行到案，並已設置專案免付費諮詢專線0800-024-881（ByeBye），提供多國語言服務。另外，也提醒滯台逾期外來人口利用移民署台北市服務站內設置的「一站式」受理櫃檯，到案程序更加的便利與省時。