蛋價漲2元！每斤52元回歷史新高 網哭：吃泡麵只能配湯
蛋價又漲一波，禽流感加上寒流影響蛋量供應，北市蛋商公會跟蛋農經協調後，今(13)日起蛋價每台斤調漲2元，批發價每台斤變52元，讓蛋價再度回到去年7月高點，昨(12)日漲價消息傳出，不少人就先少量囤了一些。有網友反應昨到超市或是美式賣場買不到雞蛋，《NOWnews今日新聞》今早實際走訪北部多間超市觀察，目前貨架上盒裝蛋都還有貨，南部零售賣點蛋量也還算穩定。但蛋價持續飆升，網友也忍不住怨：「以前吃泡麵還可以加蛋，現在只能吃麵配湯。」
記者周淑萍/綜合報導
蛋價曲線從2022年7月開始來到每斤52元高點，10月回降到50元，但今（13）日再度站上蛋價高點，全台統一都漲2元。在南部經營零售店的陳老闆表示，上週五(2/10)一整箱蛋是940元，今天進貨已經要1000元，觀察店內消費者，陳老闆表示：「昨天開始不少消費者買蛋會多買一些，原本買一斤的常客，這兩天都會多撿幾顆，但會忍不住碎碎念蛋價貴。」
原本一顆蛋5~6元，甚至有可能會來到一顆8元，對於蛋價頻頻漲價，網友開酸：「應該要成立雞蛋國家隊！」期望透過口罩國家隊來穩定蛋價。還有人指出，「從2019年就開始缺蛋， 是這四年都有禽流感問題嗎？」 有網友跑了幾間買不到，無奈嘆：「全世界只有台灣蛋價飆漲，永遠在缺蛋嗎？」
《NOWnews今日新聞》記者今早10點至11點之間，實際走訪北部超市，觀察目前貨架上盒裝蛋都還有貨，不管是67元一盒的洗選蛋，或是87元的機能卵蛋，都不用特別搶購，皆可順順買到。詢問全聯相關訊息，內部人員簡單回應：「目前都和先前一樣正常供應，價格也維持一樣。」