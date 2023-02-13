蛋價漲2元搶不到？記者直擊10家超商超市 掃貨情況曝光
蛋價又飆！今（13）日起每台斤蛋價再漲2元，產地價格則每台斤來到42.5元、批發價每台斤52元，重回歷史新高。民眾叫苦連天抱怨買不到蛋？《NOWnews今日新聞》記者近中午時實際前往7-11、全家、全聯、家樂福、安永鮮物共10家超商超市，直擊消費者掃貨情況。整體來說，超市貨架多被掃空，剩1、2款少量選擇，僅1家Mia C'bon供應充足；超商部分，靠近捷運站人潮眾多的少數門市，的確遇上無蛋可買的情形，不過走訪的所有店家裡，仍有超過半數以上的據點蛋區有貨。
記者蕭涵云/綜合報導
近中午11～12時左右，記者實際走訪共6家7-11與全家，兩大龍頭僅各1家鄰近捷運站、人潮眾多的超商門市無蛋可買，其他超過半數據點的超商蛋區都是有貨的，只不過現場多半僅有1、2款可供消費者選擇。
而貨量多元的超市部分，記者於中午過後，實際走訪全聯、家樂福、安永鮮物、Mia C'bon各1間門市。在家樂福超市裡兩大貨架內，直擊到較平價實惠的雞蛋幾乎銷售一空，雖然還在地上堆了3、4層高的蛋籃子也全都是空的；僅剩2款雞蛋和皮蛋、鹹蛋可購買。
深受主婦喜愛的全聯福利中心，則已貼出蛋品缺貨公告，「因應近期蛋品供應量吃緊，即日起本店蛋品依各店現場數量為主」，表示不提供預訂了。而常溫貨架上只找到熟鹹蛋與皮蛋、雞蛋層架全空，詢問店員後發現，全店只剩1款「10入109元的冷藏白殼蛋」高品質雞蛋可供購買，且也僅存4盒。據店員表示，早上只有一家廠商進貨，未來應會維持每日進貨，只是數量無法保證。
而販售安心食材的安永鮮物，架上有機雞蛋選擇豐富，不過普遍售價自10入140元起跳，甚至還有6入180元的價格，售價相對較高。而頂級超市Mia C'bon更是整個雞蛋冰櫃各廠牌蛋品相當齊全，其中不乏較為平價的大成雞蛋10入89元、安心蛋10入95元，往上也有105、120元以上至170元、180元等較為高價的蛋品可選。