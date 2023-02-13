7-11咖啡機變三豆槽！新推精品燕麥拿鐵　限時第2杯10元

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7-ELEVEN表示，本土近10年咖啡館數量成長1.6倍，一年可喝掉28.5億杯咖啡，台灣人更偏好個人化及精品咖啡，今年首月精品咖啡銷售成長逾4成，近期也新推出「瓜地馬拉花神」第2風味精品咖啡。此外，CITY CAFE燕麥拿鐵是年銷額逾5億元的熱賣單品，瞄準這波植系潮流，門市自去年第4季起陸續引進「三豆槽」咖啡機，1機台同時有3款豆、2款奶，2月22日起CITY PRIMA將首度使用OATLY燕麥奶，同步推出冰熱精品燕麥拿鐵。
雙奶系統可沖「熱」燕麥奶
據了解，一般咖啡機沖泡的熱燕麥飲品，其實是加入常溫燕麥奶，而7-ELEVEN引進的「三豆槽」咖啡機，燕麥拿鐵透過三豆槽「雙牛奶系統」，可沖泡真正「熱」燕麥奶。精品咖啡融合OATLY燕麥奶後，將於近360間限定門市搶先販售「熱」精品燕麥拿鐵，而全台超過5800間門市則同步開賣「冰」精品燕麥拿鐵。慶祝新品上市，2月22日至3月7日期間，精品燕麥拿鐵（110元）祭出嘗鮮價99元，另有當筆加價購優惠，精品燕麥拿鐵第2杯10元，等於單杯平均60元、約5.5折。
瓜地馬拉花神精品咖啡2杯99元
繼衣索比亞古吉精品咖啡之後，CITY PRIMA自2月8日起，增加充滿可可堅果香的「瓜地馬拉花神」精品咖啡，提供2種不同風味咖啡香。2月21日前買CITY PRIMA 「瓜地馬拉花神」精品美式或精品拿鐵，最高單杯原價90元、任選兩杯嘗鮮價99元，每杯約50元、相當於5.5折。此外，4月4日前每周一、二買「衣索比亞古吉」或「瓜地馬拉花神」精品拿鐵或美式，每杯鑑賞價60元，限時加送OPEN POINT點數10點。