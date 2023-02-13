賞櫻還能追星？韓國3大新玩法曝：集齊《鬼怪》、BTS同款
各位熱愛KPOP的粉絲們苦等900多天疫情解封，終於可以踏上親自見偶像的旅程！不過闊別三年沒出發海外追星是否感覺「神力」不如從前？別怕，旅行業者幫你想好了，搭上3月至5月日韓櫻花季，安排了「偶像同款景點」旅行包，直衝話題韓劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》男女主角浪漫漫步的「鏡浦台」環湖櫻花步道、當紅偶像男團BTS同款「江陵海邊巴士站」等，輕鬆和歐爸偶像們GET同款；另外還有其他2種玩法，像是在櫻花簇擁下完成馬拉松創舉、賞櫻完去住高奢星級酒店等等，讓你追星、追櫻一次滿足！
記者汪睿琦/綜合報導
知名旅遊業者可樂旅遊看準3月至5月賞櫻團商機，尤其東北亞日本、韓國兩大勝地將湧進大量旅客，首先推出「韓國3大賞櫻玩法」。針對久違踏上與偶像相同土地的哈韓追星族來說，可樂旅遊將帶著旅客集齊歐爸同款！除了可穿上傳統「百濟服飾」到傳統市場逛逛、到首爾林櫻花樹下野餐，有如《步步驚心：麗》一般一秒穿越古朝鮮時代；或是在清明連假期間坐上江原航空直飛雪嶽山，朝聖由孔劉主演的《鬼怪》經典櫻花雨「環湖櫻花步道」、BTS粉絲必打卡的「江陵BTS海邊巴士站」，隨便拍都能羨煞IG朋友圈！
若你喜歡享受在大自然中揮汗的快感，推薦清明連休假期可搭乘「濟洲航空大邱賞櫻專機」，前往韓國大邱市參加當地「櫻花馬拉松」盛事，跑者們可在粉嫩櫻花海的陪伴下完成馬拉松創舉；另一方面，若你喜歡高奢時尚體驗，推薦除了前往濟洲看繽紛雙花景象，也將入住亞太區規模最新、最大的五星級君悅酒店，或是白天暢玩主題樂園，晚上爽吃每人要價近3,000元的超豪華海鮮百匯晚餐buffet。
除了可樂旅遊，這股「粉色風暴」也吹到了KKday，平台業者緊抓商機推出日、韓賞櫻玩法。首先是國人最愛的東北亞國家，站上提供不少一日賞花遊商品，包含搭上巴士直達伊豆、神奈川、橫濱的賞櫻勝地，還能同時品嚐道地日本料理、採草莓、搭遊船等體驗；直衝京都、嵐山、宇治、奈良等行程，可欣賞大阪城公園櫻花盛開的絕景，還有嵐山保津川遊船、嵐山小火車體驗，讓你用不同角度賞櫻。
韓國部分，則推薦一路從濟州、首爾到春川，推薦必訪釜山鎮海軍港節櫻花季，是韓國最大的櫻花節慶典，可漫步在長達800公尺櫻花盛放的鐵路上，另外也有京畿道、大邱、濟州島的賞櫻一日遊行程，通通輕鬆玩起來！