揮別小甜甜！宋逸民教會歡聚 前教友譏：好了傷疤忘了痛
宋逸民主導的「藝起發光」教會因為介入小甜甜（張可昀）的離婚官司，引發社會爭論，成為眾矢之的，在沉寂近1個月後，彷彿船過水無痕，教會曬出數張教友禱告聚會的開心合影，宣告重新開始。不過，前教友王瑞玲則在臉書透露看到新聞不自覺噗嗤大笑出來，暗酸教會是「好了傷疤，忘了痛」。
記者江芷稜/綜合報導
王瑞玲與宋逸民上個月曾為捐款收據鬧翻，指稱捐款數字與報稅用途、金額不符，雙方各說各話，如今藝起發光在過年後發表多篇文章，以教友歡樂合照帶過風波，包括白家綺、吳東諺夫婦和林道遠夫婦等人都開心入鏡 。宋逸民更以聖經中的四句聖言自我勉勵，對神面前存著無虧的良心，疑似對小甜甜喊話。
不過，王瑞玲在臉書暗指，早上看到一則新聞笑出來，「什麼叫好了傷疤，忘了痛？不斷做一樣的事，不斷犯下一樣的錯，不斷的自我催眠說，我沒做錯事喔！因為千錯萬錯都不是自己的錯，然後再不斷循環這個自認為對的思維，就算被拆穿錯了，定罪了，還會再推給別人，過些年再玩一樣的把戲，還會給自己好棒棒乖寶寶章，快笑死我了」，她強調全世界都有法律，不是只剩下信仰的律法。網友則附和她「就讓他們繼續剛硬吧！因為天國不會有這樣的人」、「反正他就是死不認錯，然後一直把上帝抬出來」。