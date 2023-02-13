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拋住宅政策三支箭　林右昌：擬建購屋機制助青年買房

▲林右昌今端出住宅政策三支箭，包括研擬中產以下自用住宅貸款戶支持方案、擴大租金補貼對象，及建立「青年購屋積金支持機制」。（資料照片／記者黃宣尹攝）
▲林右昌今端出住宅政策三支箭，包括研擬中產以下自用住宅貸款戶支持方案、擴大租金補貼對象，及建立「青年購屋積金支持機制」。（資料照片／記者黃宣尹攝）

記者翁子竣／台北報導

高房價問題令民眾苦不堪言，為宣示讓民眾「租得起、住得起、買得起」，內政部長林右昌今（13）日提出住宅政策，包括研擬中產以下自用住宅貸款戶支持方案、擴大租金補貼對象，及建立「青年購屋積金支持機制」，讓有買房意願青年，於一定年限內存得第一桶金。

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林右昌今視察國家住都中心時致詞表示，決定房價因素包括土地、營建、融資成本，及建商成本與利潤，高房價主要是因土地炒作與炒房投機客，這才是真正的根源。他強調，要打擊貪婪截取暴利土地房屋投機者，「而不是真正願意長期在建築產業投資者」；政府政策應針對投機者給予打擊，讓整個房市包括土地市場逐步導向正軌，高房價涉及國家土地、住宅政策，兩項缺一不可。

林右昌指出，台灣社宅政策落後歐美先進國家50年以上，來得晚沒有關係，住都中心及營建署正努力執行中，且已有初步成果。不過，林右昌說，當然民眾還不滿意，因為數量還不夠多，未來也會持續推動下去，逐年增加社宅數量，政策方向與道路是正確的。

林右昌直言，社宅只靠政府力量還不夠，內政部正研議如何將社會、民間力量與社宅政策整合擴大能量。他表示，短期盼減輕老百姓負擔與壓力，針對每年300億的租金補貼方案，內政部將提出中產以下自用住宅貸款戶支持方案，該方案與行政院長陳建仁進一步報告定案後，再與各界詳細說明。

針對過去租金補貼成果，林右昌盤點表示，2019年租金補貼戶數只有6萬戶，去年實際核定戶數則來到27.7萬多戶，其中可分為初入社會單身青年、新婚家庭、經濟弱勢家庭、社會弱勢家庭及育有未成年子女家庭等族群。

盼提升租金補貼效益，內政部2023年將對租金補貼提出精進作為。林右昌表示，包括隨到隨辦，給予舊戶陸續補貼，不需重新申請；未來申請租屋者，免付房屋與房東證明資料；放寬適用房屋範圍，以房屋稅、地政資料比對，沒資料者可用切結方式處理。至於最早補貼日期，將從合格家戶補貼申請日起，而非以核定日開始。

此外，林右昌表示，租金補貼也將納入18歲以上租屋者，也就是大學一年級就能得到補貼；另外，將納入教育部弱勢學生租屋需求，學生未來所得租金補貼可比過去增加一倍。

最後，林右昌說，除以上兩點短期方案外，內政部也在思考建立「青年購屋積金支持機制」，盼有購屋意願年輕人，透過自身努力儲蓄加上政府制度性協助，能在一定年限內得到購屋第一桶金。他說明，該政策將穩定年輕人購屋長期需求，並在近日內與陳建仁報告定案後，與外界進行更進一步報告與說明，

林右昌總結指出，住宅政策很複雜，不如大家想像簡單，更是全世界各國政府面臨共同問題；他們會用更全面方式，切中問題要害，過去這些問題全部糾纏在一起，現在有次序、方法與重點，會一個一個把問題解決。

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