吃太少也會「瘦不了」？減重醫師揭秘5失敗主因、「無痛82法則」再也不必遠離壞食物

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減重困難的的5大原因
除了吃太少，蕭捷健提出以下5個原因，也會爲你的健康之路設下重重障礙：
1．吃太少蛋白質
蕭捷健說明，長時間吃的太少，身體會誤以為遇到饑荒了，為了讓我們活更久，身體會把代謝降低，以致讓減重進入停滯。
尤其是蛋白質吃太少，不但會大幅降低代謝，身體還會發出強烈的飢餓感讓你進食。因為除了維持肌肉代謝，人在生病時身體也需要免疫球蛋白來抵抗病毒，如果蛋白質攝取不夠，身體就會覺得我們營養不良。
如果完全不吃蛋白質，減重很容易減到肌肉，之後回復到正常飲食時，脂肪就會補上來，結果比原來更胖。
2．不吃澱粉
人體有兩個儲存能量的方式，第一是脂肪，另一個是吃下去的澱粉和糖會成為肝臟和肌肉裡面的肝醣。蕭捷健比喻身體就像是一台油電混合車， 可以燃燒脂肪和肝醣來產生能量，若長期不吃澱粉， 就只剩下一個引擎在運轉，導致代謝變差，並且開始出現掉髮、荷爾蒙失調、排便不順等問題。
建議一週至少需要3至4天吃澱粉，尤其在身體活動量較大的那一天吃，有助加強身體代謝澱粉的能力。
3．做不喜歡的運動
運動要跟約會一樣，結束後要能期待下一次。很多人去健身房報名，買了教練課，被教練操得要死要活，就像恐怖情人約會，結果上完之後就再也不去了。
雖然重量訓練對增肌減脂效果最好，但蕭捷健認為， 做自己喜歡的運動更加重要。
4．熬夜
晚上如果睡不到7個小時會造成荷爾蒙出現問題，這是因為壓力荷爾蒙皮質醇會上升，生長激素也會亂掉，導致晚上沒有辦法好好燃燒脂肪，白天的食慾增加、更容易餓、更容易吸收。
5．沒有放心享受美食
很多飲食法都會把食物分為好食物跟壞食物，讓人吃了壞食物之後會有愧疚感。但壞食物都會有一個共同點，就是特別好吃；我們很難去完全不碰這些食物， 長期下來內心無法平衡，吃了之後又陷入愧疚的循環裡。
蕭捷健表示，薯條和蛋糕等食物不是不能吃，不過要把主導權抓回來，把選擇留給最好的味道。
82法則
他建議大家利用82法則， 一餐裡面有8成都是蛋白和蔬菜等健康的食物，有2成是你想吃的任何東西；或是一週裡面挑2至3天， 挑一餐吃任何你想吃的東西，按照計畫執行，把愧疚感變成獎勵和行為增強。
本文經 體重管理主治醫師蕭捷健 臉書粉專《減重醫師 蕭捷健》授權報導
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