幫助癌症決策：新世代癌症診療利器「循環腫瘤細胞擴增技術」

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國際權威期刊《腫瘤學年鑑 》《Annals of oncology》的學術論文Exosome-basedliquid biopsies in cancer: opportunities andchallenges指出，雖然「腫瘤檢體」被認為是實體瘤診斷的判定標準。但腫瘤受微環境刺激和治療壓力下的狀況，使得腫瘤隨時間演變快速，因此指出循環腫瘤細胞（Circulatingtumorcell，CTC）檢測，相對於傳統腫瘤檢體，在治療決策上是更有效應的選擇。
癌症決策三大難題
罹癌患者及家屬們普遍會面臨到以下三大難題：
1.現在不積極治療，以後會不會後悔？
2.這麼多癌症治療的方案，何種才是最佳選擇？
3.患者的身體狀態不佳，會不會禁不起一次治療後反而失去生命的風險？
因此，癌症治療最難就難在決策，而循環腫瘤細胞（Circulating tumorcell，CTC）檢測，僅需抽血就可以透過監測CTC判定癌症是什麼型態、監測治療狀況以及選擇後續最有利的治療方式，是極佳的補助癌症診斷與決策工具。
循環腫瘤細胞擴增技術CTC
循環腫瘤細胞（Circulating tumorcell）是目前不論在癌症的診斷、分期或是治療上的新顯學。循環腫瘤細胞最早是在1869年被Dr.ThomasAshworth發現，顧名思義，部分由罹癌部位脫落到血管中，進入人體心血管循環系統中的癌細胞就稱為循環腫瘤細胞。
這是因為，雖然腫瘤細胞的成長都仰賴血液養分的供應，大多的腫瘤都會有豐富的血管支配，但癌症細胞之間的鏈結常常不夠緊密，才導致癌細胞脫落的情形。而這些細胞儘管在血液中含量稀少，卻被認為是癌症轉移、癌症定性的重要根據。
目前循環腫瘤細胞在臨床上的應用主要分為以下兩個層面。
一、腫瘤液態切片與細胞擴增技術：兩者都有可以補助做最精準治療決策的優點；前者是透過微流道和免疫螢光精準蒐集循環腫瘤細胞，獲取具有活性的癌細胞；後者利用3D循環腫瘤細胞擴增。
二、應用擴增技術進行試驗：主要有控制癌症、提升抗癌藥物投放精準性及有利
治療決策三大優點
優點一、控制癌症：人體免疫細胞無法有效辨識癌細胞是造成部分的癌症失控的原因，若能透過擴增技術複製出大量的腫瘤細胞抗原片段，作為人體免疫細胞訓練的素材，免疫細胞進行「魔鬼訓練」後，可以提升免疫細胞對腫瘤細胞的辨識率，達到控制癌症的目的。
優點二、提升抗癌藥物投放精準性：治療癌症通常都會經過腫瘤藥物敏感性測試，
例如，投放化療藥物通常都要經過一段時間，看反應成效決定是否持續使用該化療藥物。但如果有循轉腫瘤細胞擴增技術，可以直接複製出一批腫瘤細胞直接進行藥物敏感性測試，便可提高化療藥物投放時的精準性。
優點三、有利治療決策：對於癌細胞的控制，目前有相當多的標靶藥物可以選擇，但標靶藥物須根據癌症的特定基因片段才會有效，所以需要對腫瘤細胞基因定序，這時便可以透過擴增技術進行腫瘤細胞基因定序，有利於後續的治療決策。
此外，以往腫瘤細胞基因定序可能要送國外檢測，需要耗時費日，而且所費不貲。而現在有細胞擴增技術，所需要的時間短，價格也相對便宜，讓癌友可以有更多的治療選擇。
癌症的治療，決策比刀法更重要。透過細胞擴增技術關鍵，提供給腫瘤患者不論在診斷、分期或是治療最大的支援。
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