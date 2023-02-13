蛋價調漲2元　陳吉仲：短期設平價專區、長期現代化轉型

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陳吉仲在臉書表示，農委會尊重產銷雙方所做成的決議，並指出大家都知道「穀賤傷農、穀貴傷民」經濟學原理，雞蛋價格上漲與否就會陷入此兩難，農委會可以來解決兩難議題。首先面對蛋農最大的飼料成本上漲及產蛋率下跌問題，農委會將持續讓玉米等進口原物料營業稅減免持續施施，這可以讓飼料成本降低每公斤1元。
另外也會全力防堵禽流感疫情，去年入冬以來的數次寒流與全世界大流行的禽流感，使得產蛋量受到影響，如美國因禽流感而撲殺超過 5000萬隻；日本則撲殺 1249萬隻，台灣在大家努力下的禽流感撲殺是64萬隻。
若雞蛋價格上漲影響到消費者，陳吉仲說，將全力透過大型通路商推出平價專區，同時透過特別條例中照顧弱勢的精神，推動糧食援助計劃，包括在全國300多個農村社區及農民團體推動供餐、送餐及平價餐盒，盡量降低價格上漲對消費者的影響。
陳吉仲表示，為解決蛋雞產業長期所面對問題，農委會政策目標在短期是穩定供應雞蛋給所有消費者；長期則是針對禽舍全面現代化，以降低禽流感和極端氣候的影響。
陳吉仲指出，目前雞蛋日產量在11.4萬箱左右，預計2月下旬會逐漸開始回穩，農委會在這1、2個月內會加強國內調度，如從佔市場需求10%至15%的加工業者調度至各大通路，以確保消費者都買得到蛋。
長期目標，則是要積極推動養雞產業的水簾密閉式飼養等的現代化轉型，以因應未來越來越嚴峻的疫情及極端氣候的挑戰。因此在總統蔡英文與行政院長陳建仁的支持下，在強化社會韌性特別條例中，也編有相關辦法與預算，以打造韌性農業。
陳吉仲說，面對此3、40年問題，農委會將朝專業所訂的政策目標前進，避免陷入上述的兩難並確保糧食安全。