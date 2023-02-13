雄獅招募500人！年薪上看百萬　錄取抽「萬元VIP度假房」

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雄獅集團表示，人才是企業發展的重要基石，集團重視全方位的人才培育，鼓勵員工申請職務轉調，或因應組織需求進行海外工作輪調，據統計內部已有25%的員工參與輪調，不僅拓展個人職涯想像，也同步提升公司競爭力。
除了參與「社內轉職」，雄獅對外祭出4大類別徵才，有旅宿類、行銷類、資訊類、餐飲類，其中為迎合未來勢必蓬勃發展的旅遊潮，旅宿類更又分門別類分為業務、產品、交通、住宿、休閒5類，包括產品企劃、全台業務等，無業務經驗者通過三個月評核提供獎金一萬元，薪資加業績獎金後，年薪有望上看百萬；另外因應因應集團進行國際化策略佈局，特別招聘具備英語、法語、⻄班牙語、德語、⽇語、韓語、粵語、越南語等各語⾔專長⼈才，擴大徵才全面備戰疫後旅遊潮。
看完上述職缺，外界最好奇的員工福利又是如何呢？雄獅集團也表示，有志加入的夥伴，可透過活動召募網站投遞履歷，經過初審後將有專人主動聯繫約定場次時間，當日到談者即可拿到見面小禮；此後若錄取報到成功，還能再拿到報到禮；更爽的是還可參加現場抽獎，最大獎為價值萬元的金沙湖畔渡假會館VIP套房住宿券，或有機會獲得藍皮解憂號免費體驗、光一 一個時間餐飲抵用券、欣講堂課程等，搶先體驗集團的精采生活。
最後，如果對雄獅徵才有興趣的朋友，不妨2/18（六）周末前往松菸園區了解更多，以下資訊趕緊看好才不迷路喔。
📌雄獅松菸徵才會資訊站
活動日期：2023/02/18 (六)
參加方式：請先參考專區職缺並投遞履歷，通過初審後人資將主動聯繫約定場次時間
活動專屬：當日到談者提供見面禮，錄取報到後另有報到禮，再加碼旅宿餐飲抽獎獎項（門票、餐飲、住宿等）
活動地址：台北市信義區光復南路133號2F 松菸南向製菸工廠 Ｎ1 門2樓（欣講堂文創基地）
除了雄獅，航空公司也全面徵才備戰。除了華航先前已舉辦招募計畫外，本月6日星宇航空也在臉書宣布將釋出91個職缺徵才計畫，將於本季啟動空服組員等6大儲備職缺，其中空服組員將於今年第2季開始報到。星宇航空同時也曝光職務福利，多數薪資都是37K起跳，還有員工優待機票、完善勞退計畫等，福利似乎頗為完善。