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雄獅招募500人！年薪上看百萬　錄取抽「萬元VIP度假房」

▲疫後旅遊市場將大爆發，旅遊事業體人力勢必需要擴張。雄獅集團今宣布擴大徵才500人，除了年薪加總有望上看百萬，錄取報到者還可馬上抽萬元VIP度假券，福利相當不錯。（NOWnews資料圖／記者林調遜攝）
▲疫後旅遊市場將大爆發，旅遊事業體人力勢必需要擴張。雄獅集團今宣布擴大徵才500人，除了年薪加總有望上看百萬，錄取報到者還可馬上抽萬元VIP度假券，福利相當不錯。（NOWnews資料圖／記者林調遜攝）

記者汪睿琦/綜合報導

搭上疫後解封，各家旅行業者勢必需要更多人力迎戰新年爆發的旅遊潮，也因此旅遊業者各出奇招宣告徵才。繼航空公司紛紛祭出徵才計畫後，各大旅行社也進入搶人戰場，旅行社龍頭雄獅旅遊今（13）日正式宣布集團旅遊事業單位即日起展開招募計畫，預計擴大至500人，薪資加獎金年薪有望上看百萬元！值得一提的是，凡有志加入雄獅集團的應試者，只要通過初試關卡進入面談環節即有禮物可以拿；錄取報到後現場即可參加抽獎，最大獎有機會把「價值萬元的金沙湖畔渡假會館VIP套房住宿券」抽回家！

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經歷疫情三年旅遊市場大停擺，雄獅集團自詡「沒停下腳步」，積極擴展旅遊之外的生活事業，包含「心食旅」餐飲事業體、積極經營國內最夯鐵路「藍皮解憂號」、「鳴日號」，並且即將在今年度第一季於台北松山文創園區開幕全新品牌「Island133」，預計全台共有10間據點，因此人力備儲成為集團當務之急。

雄獅集團表示，人才是企業發展的重要基石，集團重視全方位的人才培育，鼓勵員工申請職務轉調，或因應組織需求進行海外工作輪調，據統計內部已有25%的員工參與輪調，不僅拓展個人職涯想像，也同步提升公司競爭力。

▲雄獅對外祭出4大類別徵才，有旅宿類、行銷類、資訊類、餐飲類，其中為迎合未來勢必蓬勃發展的旅遊潮，旅宿類更又分門別類分為業務、產品、交通、住宿、休閒5類。（圖／雄獅提供）
▲雄獅對外祭出4大類別徵才，有旅宿類、行銷類、資訊類、餐飲類，其中為迎合未來勢必蓬勃發展的旅遊潮，旅宿類更又分門別類分為業務、產品、交通、住宿、休閒5類。（圖／雄獅提供）
除了參與「社內轉職」，雄獅對外祭出4大類別徵才，有旅宿類、行銷類、資訊類、餐飲類，其中為迎合未來勢必蓬勃發展的旅遊潮，旅宿類更又分門別類分為業務、產品、交通、住宿、休閒5類，包括產品企劃、全台業務等，無業務經驗者通過三個月評核提供獎金一萬元，薪資加業績獎金後，年薪有望上看百萬；另外因應因應集團進行國際化策略佈局，特別招聘具備英語、法語、⻄班牙語、德語、⽇語、韓語、粵語、越南語等各語⾔專長⼈才，擴大徵才全面備戰疫後旅遊潮。

看完上述職缺，外界最好奇的員工福利又是如何呢？雄獅集團也表示，有志加入的夥伴，可透過活動召募網站投遞履歷，經過初審後將有專人主動聯繫約定場次時間，當日到談者即可拿到見面小禮；此後若錄取報到成功，還能再拿到報到禮；更爽的是還可參加現場抽獎，最大獎為價值萬元的金沙湖畔渡假會館VIP套房住宿券，或有機會獲得藍皮解憂號免費體驗、光一  一個時間餐飲抵用券、欣講堂課程等，搶先體驗集團的精采生活。

最後，如果對雄獅徵才有興趣的朋友，不妨2/18（六）周末前往松菸園區了解更多，以下資訊趕緊看好才不迷路喔。

📌雄獅松菸徵才會資訊站

活動日期：2023/02/18 (六)

參加方式：請先參考專區職缺並投遞履歷，通過初審後人資將主動聯繫約定場次時間

活動專屬：當日到談者提供見面禮，錄取報到後另有報到禮，再加碼旅宿餐飲抽獎獎項（門票、餐飲、住宿等）

活動地址：台北市信義區光復南路133號2F 松菸南向製菸工廠 Ｎ1 門2樓（欣講堂文創基地）

除了雄獅，航空公司也全面徵才備戰。除了華航先前已舉辦招募計畫外，本月6日星宇航空也在臉書宣布將釋出91個職缺徵才計畫，將於本季啟動空服組員等6大儲備職缺，其中空服組員將於今年第2季開始報到。星宇航空同時也曝光職務福利，多數薪資都是37K起跳，還有員工優待機票、完善勞退計畫等，福利似乎頗為完善。

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