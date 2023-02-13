男嬰「細菌＋新冠病毒」攻擊不幸病逝　境外再添1例XBB.1.5都來自加拿大

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新增1例MIS-C 1例兒童死亡個案指揮中心表示，今日新增之12,397例本土病例，為5,748例男性、6,635例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。
羅一鈞表示，新增一例MIS-C個案，為4個月大的男嬰，2月初發病，經急診檢查確認為MIS-C，住院治療2天後，已順利於2月7日出院。
指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為35例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年9月14日至今（2023）年2月10日，死亡日期介於去年11月9日至今年2月10日。
羅一鈞公布，新增一例兒童死亡個案，10個月大的男嬰，本身有先天性腹部疾病、發育遲緩，11月25日在家快篩陽性確診，採居家照護，當晚睡覺時家人發現男嬰昏迷，送醫急救後轉入加護病房，血液細菌培養發現「腸球菌」，有菌血症的情況，經過治療仍在11月29日不幸死亡。
經過法醫相驗開立死亡證明書，死因為新冠肺炎合併多重器官衰竭，這一例兒童死亡個案歸類為肺炎死亡病例，也是國內第44例兒童死亡個案。
本土主流仍為BA.2.75 境外再增一例XBB.1.5指揮中心說明，今日新增260例境外移入個案中，為99例男性、161例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月13日至2月12日。
此外，指揮中心也公布上週境外移入及本土Omicron變異株監測結果，目前國內仍以BA.2.75為本土主流病毒株，次之則為BA.5。而境外又再驗出一例XBB.1.5個案。
羅一鈞表示，這名個案為30多歲本國籍男性，1月底入境有發燒症狀，主動通報機場檢疫人員，於機場採檢陽性確診。
目前，本土仍未出現XBB.1.5的個案，境外移入則已累計2例XBB.1.5病例，皆由加拿大入境，都屬於輕症個案。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56790
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