胚胎植入越多越易成功？　國健署破解3迷思　備孕8撇步助攻

我是廣告 請繼續往下閱讀
人工生殖 常見3大迷思為協助不孕夫妻共同面對問題，排除似是而非的觀念，及能充分了解人工生殖相關資訊，提供備孕秘訣，期望讓有意生育夫妻能助孕圓夢，國民健康署解惑3大迷思，破除民眾對人工生殖的疑問：
迷思1：做試管嬰兒一定就能成功？
依據109年人工生殖施行結果分析報告資料顯示，我國籍受術夫妻完成植入胚胎療程，有35.0%夫妻成功產下試管嬰兒，影響成功率的因素包含年齡、精子與卵子及胚胎的品質、子宮環境、良好的心理狀態、醫師及實驗室差異等等因素，而且女性年齡是影響成功率的關鍵因素之一，所以還是要及早規劃生育。
迷思2：植入越多胚胎就越容易成功？
上述分析報告也顯示，植入單一胚胎之成功率為34.8%，植入2個或3個胚胎之成功率為35.1%，其兩者成功率相近，但胚胎植入顆數越多，相對也會導致多胞胎妊娠（雙胞胎或以上）的機率增加，進而提高孕產婦發生併發症及胎兒發生早產、低體重兒等的機率，所以國際趨勢皆鼓勵降低胚胎植入數，以維護母嬰健康。
迷思3：試管嬰兒懷孕特別容易流產？
有些接受試管嬰兒療程而懷孕的夫妻擔心容易流產，而大幅改變生活模式，例如增加臥床的時間，其實接受試管嬰兒療程而懷孕與自然懷孕發生流產的機會是差不多的，大約10~20%，年紀大流產率較高。
發生流產的原因，大多是胚胎本身不正常，其中絕大部分因素是染色體異常；夫妻雙方皆正常時仍可能會發生，並不必要因此責怪對方。
生活療法 備孕8大撇步不孕症除了藥物諮詢、手術治療，甚或做試管嬰兒外，從生活上改變或注意也是備孕的方法之一，國民健康署建議夫妻可透過下列生活療法準備懷孕：
1.解除工作及情緒壓力。
2.維持理想體重，讓身體質量指數( BMI)維持在 18.5~24之範圍內。
3.避免菸、酒及藥物之濫用
4.睡眠充足及規律運動，保持良好身心健康。
5.均衡營養，適量攝取高蛋白食物與維生素。
6.避免長期處於高溫環境。
7.適齡生育。
8.偵測排卵期間：女性於每天晨起測量基礎體溫，依排卵前1天體溫約下降0.1~0.2℃及排卵後體溫約升高0.3~0.5℃等體溫的變化，找出排卵期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56751
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw