Canada Goose為何變「搶匪目標」？揭秘萬元羽絨衣夯什麼
美國華盛頓近日發生兩起搶案，因搶匪皆鎖定「Canada Goose羽絨外套」為下手目標，讓華府官員提醒當地居民及旅客，出門避免穿著該品牌而引發關注。來自加拿大的Canada Goose，以強大防水保暖機能卻極其輕盈的頂級羽絨衣而聞名，不只曾多次出現在好萊塢賣座電影《明天過後》、《007：惡魔四伏》等大片，紅透歐美、連南韓歐巴玄彬也曾在韓劇《愛的迫降》花絮中穿著入鏡。即使一件動輒台幣數萬多元仍全球暴紅，變相成為富豪財力證明，而淪為歹徒目標。
記者蕭涵云/綜合報導
來自加拿大的Canada Goose，以強大防水保暖機能卻極其輕盈的頂級羽絨衣而聞名，還擁有時髦俐落的剪裁線條，在中高緯度國家相當受歡迎，頂規款等級甚至能抵擋零下70度的嚴寒氣候，受到極地冒險家的認證。不只曾多次出現在好萊塢賣座電影《明天過後》、《007：惡魔四伏》等大片，紅透歐美、連南韓歐巴玄彬也曾在韓劇《愛的迫降》花絮中穿著入鏡。
雖然台灣可能不比中高緯度國家般寒冷，在全球暴紅的Canada Goose，可是早在2021年就已進駐新光三越台北信義新天地A9館，成為不少民眾前往雪地或極寒地區旅遊時的首選。至少需經過98道科技工序，方能禁得起防水、防風、防撕裂的考驗，超強抵禦寒冷卻質量極度輕盈，更有5度至零下30度的獨家TEI分級防寒標準。Canada Goose羽絨外套一般款至少2萬台幣起跳，而高階款甚至聯名系列則直接飆破5萬元。
Canada Goose經典的紅藍白Logo徽章，象徵著源於雪白北極圈的碧藍陸地，上頭的4個小藍點則代表著北極圈隸屬於俄羅斯與挪威的4個島嶼。沒想到如今，Canada Goose的高人氣與高單價，卻成了歹徒下手行搶的關鍵。
而在高端羽絨品牌裡，能與其並駕齊驅的，則是有「羽絨衣之王」美名的MONCLER盟可睞，在法國格勒諾布爾創立、現今總部設於義大利米蘭，從為專業登山人士提供抵禦最惡劣天氣的產品，成功轉型為頂級精品，催生前衛而嶄新的豐富設計，還擅長以Genius聯名創作蔚為話題。