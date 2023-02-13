夏立言會見上海市委書記　強調兩岸青年交流重要性

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夏立言則說，他過去從事外交工作時，就深知台灣在文化軟實力方面頗具國際水準，非常值得推廣。加上兩岸又有文化相近的優勢，所以台灣應該要充分發揮潛力，讓更多上海市民和大陸民眾認識台灣的美好，也有助於兩岸共同跨越分歧、能夠彼此欣賞。
夏立言也強調，自1年多前以線上方式參與海峽青年論壇時開始，就一直不斷強調兩岸青年交流的重要性，不僅有助於增進彼此理解和情感聯繫，從而裨益兩岸關係，而且對青年本身的生涯發展也有幫助，值得未來加強推廣，相信兩岸對此應該都有共識。
此外，夏立言提到，近年來陸續出現一些不利於兩岸交流的因素，的確對兩岸既有的經貿合作形成挑戰；不過，希望兩岸經濟持續繁榮、促進兩岸人民共同利益的力量依然居於主導且強韌，希望與會青年企業家能夠承擔更大的責任、扮演更重要的角色，國民黨也會堅定的支持兩岸青年交流，保障兩岸人民從事合法正當交流的權益，確保這股力量能夠持續不墜。
在與台商台胞座談期間，全國台企聯總會長李政宏則指出，這3年來因為疫情影響，兩岸的經貿交流減少，而大陸的經濟結構和經商環境已發生轉變，所以希望兩岸能夠盡快恢復疫情前的交流規模，這對於台商的經營和疫後台灣經濟的復甦會比較有利。
上海台協會長張簡珍說，上海是國際性的大都市，而且台商在此經營多年，有很多不錯的平台，非常適合台灣青年前來發展，與包括大陸年輕人在內的世界各國優秀人才交流，相信對於個人生涯和兩岸關係都會很有幫助。
夏立言與在場台胞充分交流後指出，對於所提供的意見會認真研究，將來作為國民黨推動兩岸政策的參考；國民黨也會一如既往的堅持立場，維護兩岸和平穩定、促進兩岸繁榮發展，為增進台灣民眾的生活福祉而持續努力。