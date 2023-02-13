賴清德怒了！批林明溱怕綠營搶功：連孩子的20萬都拒配合

麥卡錫訪台？王定宇：4月是不錯的時機

▲民進黨立委王定宇認為美國眾議院議長麥卡錫最有可能訪台時機點在4月份。（圖／美聯社／達志影像）
▲民進黨立委王定宇認為美國眾議院議長麥卡錫最有可能訪台時機點在4月份。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳威叡／台北報導

美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）原先傳出將在今年春天訪台，引發外界熱議，而麥卡錫本月初也證實目前未排定訪台行程，但強調中國永遠不能左右其出訪決定。對此民進黨立委王定宇今（13）日於網路節目《新聞不芹菜》接受資深媒體人黃光芹專訪表示，若麥卡錫要來，4月是有可能，因為剛好美國國會休會，加上美國外交委員會主席麥考爾會來台，有可能會跟麥卡錫一起來，因此種種考量，「4月可能是個不錯的時機」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
談到麥卡錫傳出訪台一事，王定宇指出，前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年7月要訪台時，當時身為少數黨領袖的麥卡錫就說，如果之後他當議長，今年春天就會來台灣。自己在9月時因公赴美，立法院長游錫堃有給他7封信，一封信是感謝裴洛西來台，其中有一封是歡迎麥卡錫可以來台，且麥卡錫那時還不是議長。

王定宇直言，華府目前並沒有麥卡錫要拜訪台灣的具體計畫，但他認為麥卡錫遲早會來，且任何一個國際友人來台，就是歡迎，不來可能因為各自考量，但不能讓中國左右他人是否要來。

王定宇表示，麥卡錫是美國的第三號人物，要訪問要做好計劃，當初裴洛西訪台時，美印太司令部發現新任務，就是美國會議長訪台遭中國軍事威脅時，沒有標準作業流程（SOP）；後來對於護航路徑、交接安全，先到新加坡、菲律賓等，有詢問駐外大使建議，有單位向媒體透露此事，才傳出以為麥卡錫要來台。

王定宇表示，如果麥卡錫要來，4月是有可能，因為剛好美國國會休會，且美國外交委員會主席麥考爾會來台，有可能會跟麥卡錫一起來，加上美國的議長是2年一任，如果年底來，很靠近台灣與美國的總統大選，要評估是否適合來訪，但如果選後再來，議長任期又要進入尾聲，「因此種種考量，4月可能是個不錯的時機。」

立院邀請麥卡錫來台？游錫堃證實立委赴華府送邀請函

美眾院外委會主席擬4月訪台　麥卡錫是否同行未定

麥卡錫表示暫不訪台　陳建仁：尊重他自己的決定

麥卡錫稱目前沒有訪台行程　重申不容中國置喙

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀