麥卡錫訪台？王定宇：4月是不錯的時機

美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）原先傳出將在今年春天訪台，引發外界熱議，而麥卡錫本月初也證實目前未排定訪台行程，但強調中國永遠不能左右其出訪決定。對此民進黨立委王定宇今（13）日於網路節目《新聞不芹菜》接受資深媒體人黃光芹專訪表示，若麥卡錫要來，4月是有可能，因為剛好美國國會休會，加上美國外交委員會主席麥考爾會來台，有可能會跟麥卡錫一起來，因此種種考量，「4月可能是個不錯的時機」。
記者陳威叡／台北報導
談到麥卡錫傳出訪台一事，王定宇指出，前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年7月要訪台時，當時身為少數黨領袖的麥卡錫就說，如果之後他當議長，今年春天就會來台灣。自己在9月時因公赴美，立法院長游錫堃有給他7封信，一封信是感謝裴洛西來台，其中有一封是歡迎麥卡錫可以來台，且麥卡錫那時還不是議長。
王定宇直言，華府目前並沒有麥卡錫要拜訪台灣的具體計畫，但他認為麥卡錫遲早會來，且任何一個國際友人來台，就是歡迎，不來可能因為各自考量，但不能讓中國左右他人是否要來。
王定宇表示，麥卡錫是美國的第三號人物，要訪問要做好計劃，當初裴洛西訪台時，美印太司令部發現新任務，就是美國會議長訪台遭中國軍事威脅時，沒有標準作業流程（SOP）；後來對於護航路徑、交接安全，先到新加坡、菲律賓等，有詢問駐外大使建議，有單位向媒體透露此事，才傳出以為麥卡錫要來台。
王定宇表示，如果麥卡錫要來，4月是有可能，因為剛好美國國會休會，且美國外交委員會主席麥考爾會來台，有可能會跟麥卡錫一起來，加上美國的議長是2年一任，如果年底來，很靠近台灣與美國的總統大選，要評估是否適合來訪，但如果選後再來，議長任期又要進入尾聲，「因此種種考量，4月可能是個不錯的時機。」