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遭網友偷拍公審「電視台怪人」　江宏恩開直播：我不否認

▲江宏恩平時在拍戲空擋，桌上絕對零食滿滿滿。（圖／IVENOR提供）
▲江宏恩平時在拍戲空擋，桌上絕對零食滿滿滿。（圖／IVENOR提供）

記者羅凌筠/綜合報導

江宏恩私下等戲埋頭狂吃，日前被到電視台辦事的民眾偷拍，上傳到爆怨公社批評江很像怪人。原PO本想發文取暖，豈料反被其他網友臭罵超沒禮貌，對此，江宏恩最近開直播首度回應，他說，當下沒發現有人偷拍，對於PO文者認不出他，他大方說，很正常，可能因為對方比較少看電視或年紀比較小。至於被拍到狂吃糗樣？江宏恩笑說，「我不否認，因為我真的很愛吃。」

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▲日前被偷拍上爆怨公社，江宏恩開直播回應。（圖／IVENOR提供）
▲日前被偷拍上爆怨公社，江宏恩開直播回應。（圖／IVENOR提供）
江宏恩日前晚間開直播回覆日前遭偷拍事件，因為在等戲空擋，桌上也準備一大桌炸雞、薯條、洋芋片等高熱量食物，讓網友看了直流口水。江宏恩說，自己喜歡吃美食也喜歡分享美食，所以拍戲的時候自己有專屬的零食櫃，「大家只要到我的桌上都可以找到很多食物，像是蜜餞、餅乾。」因為拍戲壓力大，江宏恩坦言經常透過吃東西來紓壓。

▲江宏恩一張嘴停不下來。（圖／IVENOR提供）
▲江宏恩一張嘴停不下來。（圖／IVENOR提供）
像是他拍戲經常拍到三更半夜，而在劇組最美味的食物就是「泡麵」，因此每次都忍不住誘惑，吃1碗熱騰騰的泡麵，撫慰自己一整天工作的辛勞。不過就有網友好奇，為何江宏恩一張嘴停不下來，怎麼還能維持良好體態？江宏恩說，因為自己真的很愛運動，為了讓自己能享受美食，所以平常也很努力運動，還有他每天盡量不吃到三餐，若有吃宵夜，也不會太晚吃，搭配上輔助保健食品，維持良好體態。

還有網友問到，為何江宏恩看起來忽胖忽瘦？他解答，因為有時候同時拍攝兩部戲，飾演兩個不同的角色，因為角色需求而有不同的身材要求，但後續播出時，因為剪接與播出時間的關係，才會讓人感覺怎麼一下胖一下瘦。最後，江宏恩也透露自己凍齡的秘訣，他說除了運動還是運動，最重要的是保持赤子之心。

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