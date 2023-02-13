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「橙菓森霖」貨櫃咖啡屋 環島停駐麗寶樂園至4月底

▲全台唯一環島的貨櫃車咖啡屋「橙菓森霖」進駐麗寶樂園了。（圖／麗寶提供）
▲全台唯一環島的貨櫃車咖啡屋「橙菓森霖」進駐麗寶樂園了。（圖／麗寶提供）

記者金武鳯/台中報導

全台唯一環島的貨櫃車咖啡屋「橙菓森霖」進駐麗寶樂園了。亮麗的白色貨櫃車，兩側整面的落地玻璃，客人品嚐咖啡時，還能欣賞戶外風光，多了療癒趣味，超吸睛，一入駐就吸引滿滿客人好奇體驗。

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「橙菓森霖」是老闆黃昭隆親自設計，原本擔任機械研發工程師的他，曾轉職做婚禮顧問，因為夢想要開一家環島咖啡廳，又想讓客人有舒適的品香環境，於是結合設計與機械專長，花費450萬元打造這輛浪漫的白色貨櫃咖啡屋，透過大片玻璃窗望出，窗外風光隨著不同停駐點而變化。黃昭隆笑說，他們曾吹過鹿港海風、感受恆春落山風，也淋過宜蘭雨水，隨著貨櫃車全台趴趴走，總算能慢下腳步欣賞各地美景，透過咖啡香氣獲得療癒時光。

▲「橙菓森霖」是老闆黃昭隆親自設計，原本擔任機械研發工程師的他，曾轉職做婚禮顧問，因為夢想要開一家環島咖啡屋而轉換跑道。（圖／麗寶提供）
▲「橙菓森霖」是老闆黃昭隆親自設計，原本擔任機械研發工程師的他，曾轉職做婚禮顧問，因為夢想要開一家環島咖啡屋而轉換跑道。（圖／麗寶提供）
「橙菓森霖」最熱銷除了海鹽焦糖拿鐵、橙菓特調咖啡外，還有老闆娘親做的甜點。有趣的是，甜點菜單上價格寫著「看心情」，老闆說，甜點是太太在家手工製作好，再冷凍快遞到停駐地點，所以都要看原物料內容而定，想做甚麼也是看老闆娘心情，最夯的是「彩虹千層蛋糕」。邁入貨櫃車，純白色系裝潢、搭配植栽花束等氛圍，純淨怡人，拍起照來浪漫十足。預計停駐到4月底，想要踩點的遊客要把握機會。

▲「橙菓森霖」貨櫃咖啡屋，招牌咖啡與彩虹千層蛋糕帶給遊客療癒時光。（圖／麗寶提供）
▲「橙菓森霖」貨櫃咖啡屋，招牌咖啡與彩虹千層蛋糕帶給遊客療癒時光。（圖／麗寶提供）
在麗寶樂園渡假區，想品嚐咖啡有很選擇，新進駐的橙菓森霖外，光是Outlet Mall就有兩家「星巴克」門市，其中還有全台唯一歐風鐘樓式建築星巴克，以及選自世界優質咖啡豆的「Mövenpick Café莫凡彼」，麗寶福容大飯店與賽車主題旅店早餐與大廳，則有維也納的「Julius Meinl小紅帽咖啡」讓住客品嘗，道地韓國咖啡品牌「Caffebene」位於麗寶休息站，以及今年新推出的「熊大的麗寶小鎮」美食區也有咖啡品項，還有兩大超商等眾多咖啡可供選擇。

▲麗寶樂園今年新增設的「熊大的麗寶小鎮」美食區，也有咖啡品項可供選擇。（圖／麗寶提供）
▲麗寶樂園今年新增設的「熊大的麗寶小鎮」美食區，也有咖啡品項可供選擇。（圖／麗寶提供）
麗寶樂園渡假區表示，因園區鄰近國道一、三、四號，下交流道最快3分鐘就能抵達，成為出遊、返鄉的中繼站，期間經常成為另類的國道服務區，不少用路人短暫停留時，除了用餐，也常會順手買杯咖啡提神後繼續上路。平時咖啡廳的客人也都相當多，2月起又有充滿特色的環島貨櫃咖啡屋加入，讓消費者有更多選擇。






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