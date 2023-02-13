電商業績近十億！丫頭擁400家手搖飲「千萬年收太保守」

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笑稱平時愛用「專科」到有辦法連老公剛起床看到她都有感，問道「你昨天有擦什麼保養品嗎？」皮膚看起來這麼好，她開玩笑說「比情趣用品還好用」，得意靠著保養得宜，讓交往很久的夫妻倆還能有驚喜。卻話鋒一轉表示，明天情人節是和森田一起工作，喊話老公「麻煩你去找別人過情人節」，受訪時更直指老公是非常不浪漫的人，希望他看到今天的新聞「請給我驚喜」。
即使疫情肆虐三年，丫頭坦言在台擁有18家門市的「不要對我尖叫」，手搖飲營收其實算穩定，只是2020年都規劃好的計畫卻就此停擺，2023今年將全面啟動包括紐約、越南、菲律賓等地的展店目標。目前全球更擁有近400家門市，連自己都忍不住表示「怎麼會這麼多啊」，但她直言「想想當年的我」，鼓勵大家「人真的是有無限可能」，努力呈現好的一面，一定會回到自己的身上。她分享「營業額單看台灣一定有上千萬」，自認因疫情還是稍微保守了點，發下豪語看好「今年一定可以破億」；更透露海外業績其實非常好，有許多店家單日都是破百萬業績。
自豪擁有「國際手搖品牌」的子晴，不諱言期待更多更好的事業版圖擴張，她坦言去年就累積近十億業績的「快電商」，海外也有很多人詢問機會，很開心能讓大家看到台灣也有很棒的商業模式。結婚2年多的丫頭，直說現在最大的努力目標，就是想讓自己的員工擁有更多的薪資和福利；認為「生小孩是一種壓力」，再次自承「目前真的不想生小孩」，還說「今年看到我真的不用再問了，絕對會讓你失望」。
不過她倒是坦率分享自己現在蠻想嘗試海外置產，雖然認為過去換房都不是以賺錢為目的，「只是希望能讓媽媽住得更好」，但看到好的機會還是會出手。透露和老公一直都是經濟獨立，她開始往國外看標的也不用過問另一半，自己原本傾向日本和紐約，「但朋友有建議其他地方」；還建議大家國外很多都是透過代管公司處理，「要慎選、多比較」，也承諾如果真的出手「一定會跟大家講」。
被問到演藝事業是否有新作品？丫頭隨即高八度大喊「我跟你說！」瞄到經紀人在瞪她時，秒改口「但還不能說」。她透露「去年有新作品，確定今年會跟大家見面」，直說是自己從未嘗試過、還是和很厲害的人合作，嬌嗔「要讓大家知道我的主業還是藝人」。