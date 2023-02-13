薔薔YT頻道「2022年總收益」曝光！她傻眼：有那麼多錢？
女藝人薔薔擁有火辣身材、精緻五官，再加上直率嗆辣、自然不做作的個性，深受網友喜愛。近年跨足YouTube領域，經營頻道「林嘉凌 薔薔Maze」5年，目前已有31.1萬人訂閱，並且在2021年創立公司。她昨（12）日上傳「2022年末尾牙」新影片，薔薔除了感性向員工真情喊話，在得知2022年頻道總收益後，也驚呼：「我有那麼多錢？我都不知道」。
娛樂中心／綜合報導
薔薔的員工們事先統計好頻道2022年的後台數據，做成「有罰徵答」選擇題，讓她邊泡溫泉邊答題，但只要答錯就要去泡冷泉，讓薔薔當場慘叫，「笑」果十足。遊戲中揭露了2022年頻道觀看數最多的影片，是「米蘭購物」；而頻道總觀看次數則是1300萬次。此外，除了台灣，薔薔原以為是馬來西亞的觀眾最多，不過答案其實是香港。
最後，員工們也出題問薔薔「2022年YouTube頻道總收益」是多少，並列出選項50萬、60萬、70萬和80萬，薔薔聽完也驚呼：「沒有那麼多吧？我有那麼多錢？我都不知道！」自認應該連50萬都沒有，因為影片常常被黃標，廣告分潤實在太少，得知正解「60萬」後，她也興奮直呼：「也很好了啦哈哈哈哈，要怎麼提出來？拿出來花啊！花！花！花」。
公司雖然成立不到一年，但薔薔大方帶著5位員工到宜蘭住高級飯店、發給每位員工厚厚一包年終獎金，更在尾牙上感性對員工喊話：「謝謝你們，因為我剛開公司的時候就遇到非常多風波，但我覺得就是因禍得福，所以才有了現在這些很好的員工們。」雖然有人離開，但她也表示自己很珍惜留下來的人，除了再次感謝員工們的付出，也承諾自己要當個「有福同享」的老闆，期許公司能持續茁壯，直到上市上櫃的那天。（編輯：郭佩蓉）