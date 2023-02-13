狼人殺總冠軍賽登場 黃偉晉「慘遭眾人圍剿」為口誤道歉
節目《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」，2022年度總冠軍爭霸戰今（13）日登場，將一連播出4天，主持人黃偉晉來勢洶洶表示：「要拿總冠軍就要有氣勢！」錄影過程眾人屏氣凝神、專注賽事，但火藥味十足，直到賽事結束，攝影棚甚至一度空氣凝結，小賴（賴晏駒）罕見動氣說：「我第一次聊到火大，你們不會玩狼人殺的人，不要私下的心情灌在別人身上。」黃宏軒則嘆氣：「其實有點不高興，雖然這是遊戲，但就是覺得怎麼可能會是淘汰我？」
記者侯家瑜/綜合報導
本屆總冠軍爭霸戰參與玩家包括黃偉晉、賴晏駒、荳荳、紀卜心、李岳、徐謀俊、黃宏軒、雨婷、艾莉兒、龔言脩等10位藝人，為了冠軍獎座，眾人皆以高標態度面對這場年度賽事。主持人黃偉晉、小賴展現絕佳默契，不僅遊戲過程使用同一種操作，連驚聲尖叫都分秒不差，搞得李懿看不下去，開玩笑說：「我投資！幫偉晉跟小賴拍一齣戲好不好？」
也因太熟悉彼此玩法，黃偉晉一提及「隊友」關鍵字，立刻遭大家懷疑是直指狼人，使得賴晏駒首先開炮：「今天在總冠軍賽，只要任何講錯話，我都覺得很刺耳，我是沒有辦法容忍的。」荳荳跟著附和：「偉晉在緊張什麼？你好好發言就好，可是你發言很不好！」眼見被無情圍剿，黃偉晉一臉無奈回應：「就因為『隊友』這2個字讓大家認不到我的身分，我跟我自己道歉，沒有在跟任何人道歉。」
然而越接近遊戲尾聲，嚴肅氛圍越是高漲，直到小賴賭氣大喊：「今天是總冠軍賽，不能因為他犯過的失誤你以前也有犯過，就選擇原諒，好氣好氣，你們等下自己玩！」龔言脩也走心地問：「我站在好人這邊，被說我是狼，那我站錯邊還得了，是不是我就直接不用錄，直接去淘汰區？」可見現場每個人都相當看重賽事。