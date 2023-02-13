民進黨轟林明溱昔行徑　擺爛縣政、擋教育建設

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黃彩玲指出，林明溱誠信破產卻稱是被抹黑，但明明這些話鐵證如山，都是他自己說的，像是去年底，林明溱表示南投縣立委補選「不會再參選」，即便最終未提名他的兒子林儒彬，他也會團結對外，守住南投這一席。然而11天後，林明溱馬上背信、「代子出征」卡位，國民黨徵召林明溱參選南投立委補選，還強調「2024年絕對不會再參選，要培養年輕人出來參政」，才發現原來口中的年輕人就是兒子林儒彬。
黃彩玲表示，從政不是找工作，而是為了自己的政治理念、回饋地方，林明溱不認代子出征，結果推政見、兒子在一旁跟著合影、打卡，請問到底是誰要選，還是這是一張預言相片，預言林明溱選上後，立法院會多一位「人頭立委」，專門領薪水，到時候林明溱北上開記者會、兒子就坐旁邊，且林明溱參選任期只剩下8個月的立委，選完還有一票30元的選舉補助款，難道這又是林明溱要幫兒子再買一棟別墅的基金。
黃彩玲說，林明溱2天前在臉書寫到鹿谷鄉鳳凰谷鳥園，經營成本高、入園遊客不足、年年虧損，所以他認為，應該交由南投縣政府管理，質疑林明溱縣長當了8年，到現在才發現鳳凰谷鳥園連年虧損嗎，而現在的縣長許淑華，過去在南投當了8年的立委，一起為南投做了什麼，「沒人發現鳥園已經變蚊子館，還提出來當政見？」
新聞部主任暨發言人張志豪則批評，蔡培慧昨天在地方上辛苦勤走基層向選民拜託的同時，林明溱則在地方上大唱生日快樂歌，旁邊還站著兒子，他的心中難道只有黨意和自己的私利，沒有南投人應該有的利益。
張志豪指出，林明溱過去擺爛不解決竹山鎮的垃圾問題，去年就在地方座談會時嗆竹山垃圾自己處理，引發竹山鄉親不滿，從2020年草屯垃圾山起火後，陸續又發生名間、南投垃圾山自燃火警，去年12月3日，南投市臨時垃圾堆置場也發生火燒垃圾山事件，種種事件，只突顯出林明溱的擺爛不作為。反而是過去擔任行政院中部辦公室執行長的蔡培慧，不僅快速協調水利署、環保署要解決火燒山問題，還爭取到3億元經費，要把垃圾山搬走。
張志豪表示，教育是國家的根本，窮不能窮孩子，蔡培慧2021年在擔任行政院中部辦公室執行長時，接到民眾的請託，希望能幫忙爭取南投學校設施修繕，蔡培慧馬上處理也爭取到國教司9成的經費，只需要林明溱縣府出10%、約20萬元的配合款，但林明溱卻不願意出，認為這不是為政黨私利、政治鬥爭嗎，而林明溱的心中只有政黨私利，沒有南投孩子。
張志豪表示，蔡培慧替南投爭取這麼多預算，中央在南投縣的前瞻建設補助近400億元，包含中興大學進駐中興新村10億元、穩定供水和防災親水318億元、鐵公路建設96億元，而林明溱縣長過去在蘇貞昌院長任內，一次都沒有出席向中央爭取前瞻經費。
張志豪質疑，林明溱過去當縣長時8年就這麼擺爛，在縣長8年任內無法解決的事情，要如何相信如果當選立委，未來8個月能夠把過去的積弊、擺爛一次解決，更該如何期待他會為南投人與南投孩子爭取更多的經費與建設？