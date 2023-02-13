台灣美光裁員　公司再發聲明：流程符合規範

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外媒報導，美光自去（2022）年底裁員10%，9日再表示執行長 Sanjay Mehrotra減薪20%、執行副總裁減薪15%、資深副總裁減薪10%，有的高層獎金也暫停發放。
而消息傳出後，台灣美光也傳出裁員消息，不過桃園市勞動局表示，尚未接獲美光大量解僱通報和調解申訴，但會密切關注，也希望美光遵守《勞基法》規範，保障勞工權益。
台灣美光上周五（10日）對外發出聲明，表示公司自2022年12月21日宣布將採取更進一步的撙節成本措施，以因應2023年疲軟的市場前景。這些措施包括進一步下修2023財年和2024財年的資本支出、大幅縮減2023財年的營運支出及暫停股票回購。
此外，美光也確認將於2023年透過自願離職、人員精減和減少外部招募的方式，縮減約10%的全球員工數，同時暫停發放全公司2023財年獎金，高階主管亦同步減薪。
而今日美光也再度對外表示，已開始與部分受全球人員精簡計畫影響的同仁會談。公司與受影響的同仁會談，在雙方合意下，公司提供優於當地法規的離職方案，流程符合規範，並為同仁在轉職期間提供協助。美光強調為維持公司穩健體質及財務表現，人員精簡是艱難且不可避免的決定。