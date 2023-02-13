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台灣美光裁員　公司再發聲明：流程符合規範

▲台灣美光有員工在社群平台上透露自己被裁員，動作之快，10分鐘就失業。美光對外表示，提供優於法規的離職方案，流程符合規範。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣美光有員工在社群平台上透露自己被裁員，動作之快，10分鐘就失業。美光對外表示，提供優於法規的離職方案，流程符合規範。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

全球第三大記憶體晶片大廠美光日前宣布大砍高階主管薪資與停發紅利，且裁員措施陸續執行。台灣美光上周也有員工在社群平台上透露，裁員動作之快，「10分鐘就失業」。而美光發出聲明證實2023年將進行人員精減和減少外部招募，今（13）日也再度對外表示，與同仁約談後在雙方同意下，提供優於法規的離職方案，流程符合規範。

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上周五（10日）有台灣美光員工在社群平台上透露，「前1小時還在開會，但下一瞬間中年失業」、「沒有預告期，直接請你交出識別證離開」表示從簽名到交出識別證離開，過程只花了10分鐘，連和同事說再見的機會都沒有。

外媒報導，美光自去（2022）年底裁員10%，9日再表示執行長 Sanjay Mehrotra減薪20%、執行副總裁減薪15%、資深副總裁減薪10%，有的高層獎金也暫停發放。

而消息傳出後，台灣美光也傳出裁員消息，不過桃園市勞動局表示，尚未接獲美光大量解僱通報和調解申訴，但會密切關注，也希望美光遵守《勞基法》規範，保障勞工權益。

台灣美光上周五（10日）對外發出聲明，表示公司自2022年12月21日宣布將採取更進一步的撙節成本措施，以因應2023年疲軟的市場前景。這些措施包括進一步下修2023財年和2024財年的資本支出、大幅縮減2023財年的營運支出及暫停股票回購。

此外，美光也確認將於2023年透過自願離職、人員精減和減少外部招募的方式，縮減約10%的全球員工數，同時暫停發放全公司2023財年獎金，高階主管亦同步減薪。

而今日美光也再度對外表示，已開始與部分受全球人員精簡計畫影響的同仁會談。公司與受影響的同仁會談，在雙方合意下，公司提供優於當地法規的離職方案，流程符合規範，並為同仁在轉職期間提供協助。美光強調為維持公司穩健體質及財務表現，人員精簡是艱難且不可避免的決定。

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