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名家論壇》單厚之／郭台銘的總統門票會很貴

▲鴻海創辦人郭台銘日前以「等國民黨一套辦法」透露出想參選2024年總統的意願。（圖／截自郭台銘官方臉書粉絲團）
▲鴻海創辦人郭台銘日前以「等國民黨一套辦法」透露出想參選2024年總統的意願。（圖／截自郭台銘官方臉書粉絲團）

文／單厚之

鴻海創辦人郭台銘日前以「等國民黨一套辦法」透露出想參選2024年總統的意願。但郭台銘此言一出，媒體就開始討論國民黨是否會重蹈4年前的覆轍，郭台銘當時與國民黨翻臉的惡言相向也都被翻出，甚至有名嘴以「國民黨不是公共廁所」評論此事，反對郭台銘重回國民黨。

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郭台銘的「等一套辦法」當然是指要跟國民黨要總統初選的資格，橫空出世的姿態，的確與4年前頗為相似，但物是人非，所有的主客觀條件都已經大不相同。

4年前，郭台銘之所以能以一紙榮譽狀取得國民黨總統初選的門票，主要有3個原因。1、當時想選總統的吳敦義、王金平、朱立倫的民調都不夠高，最強的朱立倫都略遜柯文哲一籌，國民黨沒有必勝的人選，所以才有找「外援」的空間。2、郭台銘的背後，有馬英九等力量的支持和運作，國民黨眾人又各懷鬼胎。3、國民黨既欠郭台銘的情、又欠郭台銘的錢。

但如今雖然侯友宜想轉換跑道仍以不小的困難，但從民調來看，侯友宜已經贏過賴清德和柯文哲，國民黨自己就有可以贏的人。而在4年前郭台銘惡言相向退黨之後，既不欠郭台銘的錢，雙方也談不上情了。

與4年前唯一的類似的，就是國民黨內還有部分人屬意郭台銘，但這些力量遠比當時的馬英九弱得多；而掌握遊戲規則的朱立倫，雖然對總統大位仍有想法，但有了4年前的前車之鑑，想必不會玩得太難看。

侯友宜、郭台銘、朱立倫的三國演義，目前看來是郭台銘最急、侯友宜次之、朱立倫最不急。郭台銘要過回復黨籍和初選資格等好幾關，侯友宜轉身也要一定時間的鋪陳，所以能早點塵埃落定最好。民調最差的朱立倫，則反而要像當年的吳敦義一樣，以時間換取空間，看看有沒有能改變格局的重大變數。

從媒體報導的風向，朱立倫最終不選的可能性很大，所以朱立倫在等變數的同時，也待價而沽，看看有意參選者要開什麼條件。原本只有侯友宜一人的時候，或許價碼還喊不高，但如今多了一個郭台銘競爭，朱立倫手中的籌碼自然就更多。

天下沒有白吃的午餐。相較4年前，郭台銘手中的籌碼少了很多，所以想買朱立倫手中的初選門票，價格自然也會高得多。但郭台銘即便能拿到初選門票，也未必不會重蹈4年前的覆轍，在初選中落敗。或許是考量風險和成本，郭台銘目前只停留在喊話和試風向的階段，並沒有投入實質的資源和準備參選，但這也必然導致郭台銘的聲勢無法大幅拉抬、出線機率無法提高。

國民黨的初選門票非常昂貴，還無法保證初選結果；而朱立倫也不會笨到端出一個魚死網破，讓國民黨再次大輸的辦法。最終很大的概率是郭台銘和朱立倫之間無法成交，但郭董選總統這件事炒得越大、拖的越久，朱立倫的身價就越高，跟侯友宜談判的籌碼就更多。


●作者：單厚之／資深媒體人

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