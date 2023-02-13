政院擬拍板房貸補貼免申請　立委批：變相幫建商賣房子

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王婉諭指出，台灣的高房價，是因為建商、投資客把房屋當成商品炒作的結果。大量的空屋、囤房，長期把持在特定的大戶手上，造成市場上的房價居高不下。真正的解決方法，是根本的透過稅制、市場秩序來導正。所謂的「青年購屋積金」、又或者是「房貸補貼」，這些變相發放現金的政策，不但無助於抑制房價，更可能造成因為有了這些「補貼」，造成房價持續攀升。
王婉諭質疑，這些「補貼」的法源依據到底為何？預算又該如何編列？難道每一次都要透過特別條例和特別預算來進行嗎？政府發錢，協助買不起房子的年輕人買房，最終獲利的，其實還是建商、投資客。這樣的大撒幣，終究只是治標不治本。她呼籲，請執政黨不要再將「發現金」、「補貼」當作政策買票的工具，用幫助青年的糖衣，包裹替建商撐盤的毒藥，實際的空屋稅、囤房稅的推動與落實，才是解決高房價的根本之道。
民眾黨立法委員張其祿表示，近年來房價持續高漲，購屋高門檻讓年輕人望之怯步，進而使年輕族群離開台北市、新北市等北部地區成為「脫北者」，轉往其他縣市置產；另一方面，不只自住用宅價格過高造成人口流失，商圈店面也因人流外移及通膨影響租金及行情，像是台北士林夜市的部分黃金店面也發生長期空租閒置的狀況，甚至被迫租金下探到原本的1/3，連百貨業者都成為重災區，這都顯示不合理房價及整體經濟是一環扣著一環，關鍵還是從根本問題解決。
張其祿強調，不反對補貼，但治本更重要，尤其不要藉著治標來對抑制炒房打假球，如政府對於平均地權條例施行溯及既往不應轉彎、加緊提高公宅供給量及加速稅制改革等等；台灣目前首要的民怨仍是「不合理的高房價」，就算政府打算以「強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果」特別預算部分支出，減輕自住房屋持有者貸款負擔，也不應排擠到其他幫助弱勢之資源，須以合理配套、不影響打炒房、落實分配正義為原則。