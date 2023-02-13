兩大影帝《風再起時》飆戲！郭富城難忘痛打梁朝偉巴掌
由翁子光執導的最新港片《風再起時》，集結兩大影帝郭富城、梁朝偉首度同台飆戲，拍攝當年四大探長的傳奇故事。日前，《風再起時》舉行香港首映會，導演翁子光、郭富城、梁朝偉，以及其他演員吳卓羲、譚耀文、周文健、金燕玲、何珮瑜及白只共同出席，現場星光熠熠。
記者黃雅琪/綜合報導
影帝梁朝偉在片中，為了完美呈現擅長彈鋼琴的傳奇探長南江，從來沒演奏過樂器的梁朝偉更為此苦練3個月，過程令他苦不堪言：「這非常具有挑戰性和費力，因為我以前從未演奏過樂器，突然間我不得不練習彈奏這麼難的樂器。」即便如此，梁朝偉仍然非常敬業的說：「但我認為，作為一個演員，透過一些事情來投入到一個角色中是一種方式。」
至於郭富城扮演的磊樂，在片中要配合梁朝偉的鋼琴大跳踢踏舞：「我練習了很多天，這是一個很大的挑戰！一整晚不停跳舞，其實很累、很傷腳。」郭富城忍著雙腳疼痛拍攝電影，等到下戲後再回家冰敷，但他認為這一切很值得。
《風再起時》片中有一段劇情，郭富城必須狠狠痛打梁朝偉巴掌，這一幕令他非常難忘道：「每個人都非常珍惜和喜歡梁朝偉，但沒辦法，那一刻我得讓自己相信我就是『磊樂』，你不聽我的話，我就狠狠的打你。」他稱讚梁朝偉很專業，大家都沉浸在自己的角色中。《風再起時》將於2月24日全台上映。