ChatGPT評斷歌聲 高嘉瑜嘆：簡單問題給官腔答案
新型人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT近來竄紅，在短短2個月內用戶已突破1億人，民進黨立委高嘉瑜今（13）日也於臉書貼文，提及自己問「台灣立法委員高嘉瑜唱歌好聽嗎？」而ChatGPT則回應，這問題有許多主觀因素，因此無法給出客觀答案，建議是最好自己聽一聽然後做出判斷，讓高嘉瑜不禁抱怨，問了一個很簡單的問題，「沒想到東拉西扯，給了一個很官腔的回答。」
記者陳威叡／台北報導
高嘉瑜詢問「台灣立法委員高嘉瑜唱歌好聽嗎？」ChatGPT做出回應稱，這個問題有許多主觀因素，因此無法給出一個客觀答案，可以說音樂品味是個人的，每個人對音樂的看法都不同，有些人可能會喜歡高嘉瑜的唱歌，而有些人則不喜歡，因此最好是自己聽一聽，然後做出判斷。
對於ChatGPT的回答，高嘉瑜不禁抱怨說，今天問了ChatGPT一個很簡單的問題，沒想到東拉西扯，給了一個很官腔的回答。
而高嘉瑜也提問該如何改善內湖交通，ChatGPT則提出5點建議，包括建立更多公共交通工具、提高道路容量、改善停車場管理、引入智慧交通系統與鼓勵綠色出行，「這些方法逐一實施，從而提高內湖的交通狀況。」