情人節防愛滋病上身　專家籲性行為要注意1事

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小心愛滋病毒！ 96%來自不安全性行為愛滋病毒透過血液或體液（精液、陰道分泌物等）接觸黏膜或皮膚傷口而傳染，主要傳染途徑為不安全性行為、血液與母子垂直傳染，截至111年12月底，臺北巿累計通報感染人數為6,286人、111年新增通報數為121人，較去年同期下降26.67%；感染危險因子以性行為為主（占96.44%），依感染者年齡別分析，25歲至34歲居冠（占44.43%）；其次是35歲至44歲（占23.07%），以年青人居多。
由此可見安全性行為的重要，在發生性行為時應主動要求對方或自己全程正確使用保險套，搭配水性潤滑液，以避免感染愛滋病或其他性傳染病（如淋病、梅毒等）。
每年一次愛滋篩檢 預防性投藥降風險昆明防治中心副主任袁美珍亦建議，有性行為者至少進行1次愛滋病毒篩檢，若有不安全性行為則應每年篩檢，民眾可至醫療院所、匿名篩檢服務點或購買愛滋病毒自我篩檢試劑進行篩檢，才能了解自身健康狀況，同時保護自己所愛的人。
此外，暴露愛滋病毒前預防性投藥（Pre-exposure prophylaxis，簡稱PrEP）為目前降低愛滋病傳染的重要防治策略，透過醫師諮詢取得藥物，每日或視情況正確服用藥物，即能避免愛滋病感染，達到防疫效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56763
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