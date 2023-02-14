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情人節紅玫瑰太高貴？這「小清新」更浪漫：價格只要一半

▲情人節紅玫瑰大漲，想要省荷包又想有儀式感，清新感的桔梗正值盛產期，價格只需紅玫瑰的一半，會是情人節的好選擇。(圖／記者周淑萍攝)
▲情人節紅玫瑰大漲，想要省荷包又想有儀式感，清新感的桔梗正值盛產期，價格只需紅玫瑰的一半，會是情人節的好選擇。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

今（14）日是西洋情人節，近期正式「紅玫瑰」超級熱銷檔期，永進花卉負責人景志銘表示，情人節光是紅玫瑰單一品項就佔了整體銷量約4成，可見紅玫瑰在情人節依舊具有強烈的儀式感，高度需求讓市場價格在情人節前夕翻倍漲，今年最高點甚至一支平均批價要80元，但還是有人買單。不過情人節的紅玫瑰風潮近年來有悄悄轉向的趨勢，景志銘觀察，桔梗、鬱金香清新的花貌，即便是情人節平均單支批價為25~30元，只要紅玫瑰的一半價就能買到，吸引不少年輕族群。

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今年「紅玫瑰」價格突破天際，最高點來到單支80元批價，驚人的售價讓見慣大風大浪的景志銘搖頭說：「真的貴到說不出話來！」即便貴的嚇人，但因下游的零售店有需求，也只能硬著頭皮買。此外，部分花店因早早依循去年花價訂定花束價格，當今年價格再漲一波時也扛不住，讓花店不得不停止接單。

景志銘也提到一個有趣的現象，同樣是玫瑰，但白玫瑰、粉色玫瑰價格相對便宜。好入手的花種，還有桔梗可選擇，當季盛產，除了花況佳，價格跟平日差不多，平均單支 25~30元。顏色濃郁的鬱金香也是盛產，10支350元，如果想要在情人節送花增添儀式感，除了紅玫瑰，價格只要一半的桔梗、鬱金香也是浪漫的新選擇。

▲永進花卉，花市，情人節。(圖／記者周淑萍攝)
▲顏色鮮豔的鬱金香是情人節的新選擇。(圖／記者周淑萍攝)
▲永進花卉，花市，情人節。(圖／記者周淑萍攝)
▲紅玫瑰在情人節需求量大增，即便每年遇到節日時價格都會翻倍漲，但依舊有買家願意下單。(圖／記者周淑萍攝)

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