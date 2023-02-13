等了10年！影帝梁朝偉悄悄來台 吳念真證實：有約聚餐
電影《悲情城市》33週年，明（14）日晚間7點半，將在信義區松仁威秀舉行「4K數位調光版本」首映會，影帝梁朝偉身為主要演員，據悉已經默默抵台，屆時會與《悲情城市》的老朋友聚餐，也傳出他將出席明晚首映會，會一會10年沒見過他的台灣粉絲。由於梁朝偉此行屬於「私人行程」，一切安排都由他個人決定，尚有變數。
記者黃雅琪/台北報導
《悲情城市》的編劇吳念真，今日出席電影《本日公休》媒體聯訪，被問及好友梁朝偉抵台的事情，吳念真證實前幾日有收到聚餐邀請訊息，但因為邀約太臨時，自己早就安排事情了無法出席；至於面對許久未見的好友梁朝偉，是否有提前準備伴手禮？吳念真笑回：「都幾歲的人了，還送什麼伴手禮。」
西元2013年，梁朝偉曾出席第50屆金馬獎頒獎典禮，如今10年過去，影帝梁朝偉終於再次抵台！有望出席明晚舉行的《悲情城市》首映會。同片演員高捷在臉書發文：「我也不知道偉仔14號《悲情城市》首映會不會快閃出席，他最近真的很忙，but我期待和老友相聚吃飯。」對此，《悲情城市》片商回應：「因為他是個人行程來台，不是我們邀請的，至於會不會出席首映會我們還在確認中。」