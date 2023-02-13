Joeman「業配手錶」也出事！網嗆降低素質　粉絲一看尷尬

等了10年！影帝梁朝偉悄悄來台　吳念真證實：有約聚餐

▲梁朝偉睽違10年默默抵台。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
▲梁朝偉睽違10年默默抵台。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）

記者黃雅琪/台北報導

電影《悲情城市》33週年，明（14）日晚間7點半，將在信義區松仁威秀舉行「4K數位調光版本」首映會，影帝梁朝偉身為主要演員，據悉已經默默抵台，屆時會與《悲情城市》的老朋友聚餐，也傳出他將出席明晚首映會，會一會10年沒見過他的台灣粉絲。由於梁朝偉此行屬於「私人行程」，一切安排都由他個人決定，尚有變數。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲導演傅天余（左）、監製吳念真、電影主題曲《同款》作曲陳建騏出席《本日公休《媒體茶敘。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.13）
▲吳念真（中）出席《本日公休》媒體聯訪，證實有收到梁朝偉邀請聚餐。（圖／記者葉政勳攝）
《悲情城市》的編劇吳念真，今日出席電影《本日公休》媒體聯訪，被問及好友梁朝偉抵台的事情，吳念真證實前幾日有收到聚餐邀請訊息，但因為邀約太臨時，自己早就安排事情了無法出席；至於面對許久未見的好友梁朝偉，是否有提前準備伴手禮？吳念真笑回：「都幾歲的人了，還送什麼伴手禮。」

▲《悲情城市》26歲的梁朝偉（右）與23歲的辛樹芬，在電影中紮紮實實跪拜到九叩首完婚。（圖／牽猴子提供）
▲《悲情城市》26歲的梁朝偉（右）與23歲的辛樹芬，在電影中紮紮實實跪拜到九叩首完婚。（圖／牽猴子提供）
西元2013年，梁朝偉曾出席第50屆金馬獎頒獎典禮，如今10年過去，影帝梁朝偉終於再次抵台！有望出席明晚舉行的《悲情城市》首映會。同片演員高捷在臉書發文：「我也不知道偉仔14號《悲情城市》首映會不會快閃出席，他最近真的很忙，but我期待和老友相聚吃飯。」對此，《悲情城市》片商回應：「因為他是個人行程來台，不是我們邀請的，至於會不會出席首映會我們還在確認中。」

兩大影帝《風再起時》飆戲！郭富城難忘痛打梁朝偉巴掌

《鬼家人》笑死哭死「7大精彩亮點」！導演4招玩壞許光漢

《悲情》梁朝偉「26歲婚禮照」流出！地點竟在台灣舉行

梁朝偉36秒社恐發作！僵硬尬笑太可愛　網：快喊嘉玲姐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀