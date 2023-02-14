情人節飲料優惠！7-11、星巴克咖啡買1送1　手搖飲也半價

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📍門市｜2/10至2/14
▪大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
▪皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
▪熱黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
▪熱英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜2/8至2/15
▪大杯熱卡布奇諾14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元)
▪風味指定熱飲系列14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元)
活動品項任選：皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、脆酷摩卡、可可歐蕾、焙烤榛果拿鐵。
▪精品拿鐵9杯520元，6.4折（原價90元、特價58元)
▪燕麥系列10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
活動品項任選：冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶、大杯冰燕麥拿鐵 。
🟡全家
📍APP｜限2/14
▪醇黑厚可可飲加10元多1杯，6折（原價50元、特價30元）
▪仙女紅茶加10元多1杯，6.3折（原價40元、特價25元）
📍門市｜限2/14
▪霜淇淋不限口味第2支10元，6折（原價49元、特價30元）
📍門市｜2/13至2/16
▪中杯單品美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
🟡OKmart
📍門市｜2/14
▪大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
▪大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
▪大杯濃厚美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
▪大杯濃厚拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
🟡萊爾富
📍門市、APP｜2/13至2/14
▪大杯美式買8送5，6.2折（原價45元、特價28元）
▪大杯拿鐵買8送4，6.7折（原價55元、特價37元）
🟡星巴克
「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤」數位體驗進入最後一天，免費玩遊戲100%中獎，爽抽咖啡買1送1，兌換期間為獲券日+2天，每日11:00-20:00，最後兌換至2月16日。
📍活動網頁：https://reurl.cc/Q7XW19
🟡FLASH COFFEE
至2月16日前推出「甜蜜午茶 1+1」，買任一餐食享飲品5折，包括情人節新品特調「草莓煉乳拿鐵、草莓煉乳歐蕾、宇治茶王拿鐵、宇治茶王歐蕾」；2月14日當天再推出情人甜甜點心組合，任選3件指定點心8.5折。
🟡功夫茶
2月14日一日限定買一送一，買「玫瑰奶茶」送「玫瑰青露」。
🟡怡客咖啡
即日起至2月14日推出人氣飲品組合，沙漠湖鹽焦糖拿鐵搭配蜂蜜蘋果茶，原價210元，熱飲組合價99元、冷飲組合價119元，相當於4.7折起。
🟡85℃
2月14日前推出「浪漫久久套餐」，可選指定62元切片蛋糕（草莓蒙布朗、波士頓提拉米蘇、貴族熊、草莓覆盆子波士頓、芋香爺爺波士頓）任一款，搭配50元指定飲料（大杯英式奶茶、中杯布丁奶茶、大杯多多綠茶）任一杯，原價112元，特價99元。