補班連六別哭！今上工「7-11美式買1送1」　拿鐵買8送4

情人節飲料優惠！7-11、星巴克咖啡買1送1　手搖飲也半價

▲情人節飲料優惠開喝！7-11美式、皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1；全家今日限定霜淇淋加10元多1件，星巴克也能爽抽買1送1。（圖／業者提供）
▲情人節飲料優惠開喝！7-11美式、皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1；全家今日限定霜淇淋加10元多1件，星巴克也能爽抽買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2/14情人節快樂！不管有沒有閃光，單身死會都有好康。情人節飲料優惠齊發，四大超商都有咖啡優惠，7-11大杯美式、皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1之外，全家今日限定霜淇淋、仙女紅茶、醇黑厚可可飲都是加10元多1件。星巴克數位體驗進入最後一天，把握情人節抽買1送1；愛喝手搖飲也別錯過今天，功夫茶2月14日限定買「玫瑰奶茶」送「玫瑰青露」。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜2/10至2/14
▪大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
▪皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
▪熱黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
▪熱英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）

📍APP｜2/8至2/15
▪大杯熱卡布奇諾14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元)

▪風味指定熱飲系列14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元)
活動品項任選：皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、脆酷摩卡、可可歐蕾、焙烤榛果拿鐵。

▪精品拿鐵9杯520元，6.4折（原價90元、特價58元)

▪燕麥系列10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
活動品項任選：冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶、大杯冰燕麥拿鐵 。

▲7-11針對情人節在APP推出多杯組520元方案。（圖／業者提供）
▲7-11針對情人節在APP推出多杯組520元方案。（圖／業者提供）
🟡全家
📍APP｜限2/14
▪醇黑厚可可飲加10元多1杯，6折（原價50元、特價30元）
▪仙女紅茶加10元多1杯，6.3折（原價40元、特價25元）

📍門市｜限2/14
▪霜淇淋不限口味第2支10元，6折（原價49元、特價30元）

📍門市｜2/13至2/16
▪中杯單品美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）

▲全家推出新口味「草莓優格霜淇淋」，搭配限量粉紅色脆皮餅皮。（圖／業者提供）
▲全家「草莓優格霜淇淋」重新補貨開賣，搭配限量粉紅色脆皮餅皮，情人節限定第2支10元。（圖／業者提供）
🟡OKmart
📍門市｜2/14
▪大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
▪大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
▪大杯濃厚美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
▪大杯濃厚拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）

🟡萊爾富
📍門市、APP｜2/13至2/14
▪大杯美式買8送5，6.2折（原價45元、特價28元）
▪大杯拿鐵買8送4，6.7折（原價55元、特價37元）

🟡星巴克
「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤」數位體驗進入最後一天，免費玩遊戲100%中獎，爽抽咖啡買1送1，兌換期間為獲券日+2天，每日11:00-20:00，最後兌換至2月16日。
📍活動網頁：https://reurl.cc/Q7XW19

🟡FLASH COFFEE
至2月16日前推出「甜蜜午茶 1+1」，買任一餐食享飲品5折，包括情人節新品特調「草莓煉乳拿鐵、草莓煉乳歐蕾、宇治茶王拿鐵、宇治茶王歐蕾」；2月14日當天再推出情人甜甜點心組合，任選3件指定點心8.5折。

▲2月16日前買任一餐食享飲品5折。（圖／FLASH COFFEE提供）
▲2月16日前買任一餐食享飲品5折。（圖／FLASH COFFEE提供）
🟡功夫茶
2月14日一日限定買一送一，買「玫瑰奶茶」送「玫瑰青露」。

🟡怡客咖啡
即日起至2月14日推出人氣飲品組合，沙漠湖鹽焦糖拿鐵搭配蜂蜜蘋果茶，原價210元，熱飲組合價99元、冷飲組合價119元，相當於4.7折起。

🟡85℃
2月14日前推出「浪漫久久套餐」，可選指定62元切片蛋糕（草莓蒙布朗、波士頓提拉米蘇、貴族熊、草莓覆盆子波士頓、芋香爺爺波士頓）任一款，搭配50元指定飲料（大杯英式奶茶、中杯布丁奶茶、大杯多多綠茶）任一杯，原價112元，特價99元。

▲選指定62元切片蛋糕搭配50元指定飲料，原價112元，特價99元。（圖／85℃提供）
▲選指定62元切片蛋糕搭配50元指定飲料，原價112元，特價99元。（圖／85℃提供）

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