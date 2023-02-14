情人節即刻救援！熊貓「在家開心玩」專區：老司機上路了

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pandamart熊貓超市推出情人節快閃優惠，輸入優惠碼【突然想戀愛】滿額享 75 折，最高折 500元，買指定花品或巧克力，再送 foodpanda 情話小卡。在情人節專區內有套組優惠，像是巧克力兩盒＋玫瑰鮮花一束(3朵)，原價859元，組合價773元；梅酒黑巧克力＋玫瑰花1朵，原價598元，特價520元，另可單買花束9折。同時應景的推出「在家開心玩」專區，在此類別有保險套、TENGA相關產品以及衛生紙等老司機的必備用品。
Uber Eats
- 戀戀雙響炮美食外送8折：2/14點購活動餐廳指定商品除可享買1送1，會員輸入優惠碼【心動食刻】可再享1次滿399元整單8折優惠，最高折抵80元。
- 銷魂套餐浪漫點： 2/14點購活動餐廳商品，不須輸入優惠序號，滿520元現折80元、滿999元現折150元、滿1314元現折200元。
- 21Plus指定品項75折： 2/14會員點情侶分享餐（烤雞披薩分享餐、青花椒麻半雞炸雞分享餐）享75折優惠。
- 生鮮雜貨9折：2/14輸入優惠碼【甜蜜即時送】，於 Uber Eats 訂購大潤發、Mia C'bon、楓康超市、亞尼克、小北百貨、優市，享1次折9優惠，單筆消費最高折抵200元，消費滿799元（不含外送費）以上方可使用，商家內有情人節專區，情人節花束、巧克力都能即刻送達。
- 家樂福、家樂福超市85折優惠： 2/14輸入優惠碼【浪漫點家福】於 Uber Eats 訂購家樂福、家樂福超市享1次折85優惠，單筆消費最高折抵200元，消費滿999元（不含外送費）以上方可使用。