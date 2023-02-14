異國風情展特色　亞洲多國趣味燈飾在台灣燈會

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日本高知縣以著名勾勒月牙形海灣景點勝地「桂濱」為題，亦為知名賞月勝地，以遠眺大海的龍馬銅像搭配高知名產「鰹魚」及「土佐酒」意象展出。茨城縣以人氣景點「常陸海濱公園」、知名能量景點「大洗磯前神社」及日本國際單車道「筑波霞浦林單車道」等配合「笠間杜鵑花節、菊花節」意象呈現。島根縣以吉祥物島根貓為主角，主打日本所有神明定期聚集島根縣而被稱為「結緣之地」及因各式效能的溫泉擁有「美肌縣」之稱的形象展示。香川縣以聞名全世界的「讚岐烏龍麵」、傳統工藝品「丸龜團扇」，以及最受歡迎的觀光景點「金刀比羅宮」、小豆島橄欖公園「希臘風車」，再搭配「Meon」渡輪與「瀨戶大橋」等花燈登場。青森縣則以有名夏季祭典的睡魔祭結合燈籠和紙再利用環保概念，特別運用黑石睡魔‧五所川原立佞武多(睡魔)所剪下的和紙來製作「面具」，展現傳統睡魔色彩。
近鐵集團電車路線是日本最長私鐵，旗下擁有「阿倍野HARUKAS」及「海遊館」，能搭乘近鐵電車造訪奈良公園、賞櫻勝地吉野山及「日本人心靈故鄉」三重縣參訪伊勢神宮、舒適的「HINOTORI」電車更能輕鬆往返大阪與名古屋。東武集團晴空塔與電車花燈歷年最受小朋友歡迎與期待，今年除東京晴空塔外，更展示今夏即將開始行駛的新型列車SpaciaX，希望能促進臺日觀光友好的交流。佐賀縣以主題『佐賀縣的春天』歡迎台灣民眾利用台北到佐賀航班參訪著名觀櫻地『馬場山櫻』，『小城公園的櫻花』，親身感受佐賀的春天，周邊也會開滿油菜花，形成櫻花色和黃色的美麗交響曲。名古屋市以最知名觀光勝地「名古屋城」、名古屋電視塔和綠洲21等不可錯過的拍照景點，搭配道地特色美食呈現讓人充滿期待與開心滿載的觀光都市。北海道以璀璨動人的札幌夜景為背景，搭配年度最具有代表性的「札幌雪祭」活動及市郊知名定山溪溫泉和可愛吉祥物—河童邀請台灣民眾前往。
各參展單位重視「台灣燈會」為國際級重要活動均熱情來台參展，並使出渾身解數將特色傳統融入燈藝作品，走訪一趟國際友誼燈區就彷如置身異國的燈光饗宴。除了上述花燈外，台北市政府也邀請來自不同國家或城市展出精彩的作品，包含日本松山市、弘前市、宮城縣、函館市、笠間市、福島縣、秋田縣、高岡市、郡上市，以及韓國大邱、印尼、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、關島、聖露西亞等展燈，充滿濃濃異國風情交通部觀光局歡迎民眾於燈會期間千萬不要錯過。