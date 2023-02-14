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菲律賓TTE旅展行銷來台 邀人氣女星分享私房行程

▲Gabbi親臨旅展，宣傳台灣的美食和美景。（圖／交通部觀光局）
▲Gabbi親臨旅展，宣傳台灣的美食和美景。（圖／交通部觀光局）

記者賴正琳／綜合報導

交通部觀光局為迎接觀光客來台，2023年將赴16個國家辦理20場觀光行銷活動，首站於今（2023）年2月3日至5日參加年度規模最大的菲律賓國際旅展TTE（Travel Tour Expo）假馬尼拉SMX會議中心（SMX Convention Center Manila）搶先帶來多樣的台灣特色文化及旅遊產品，並安排多項精彩活動，榮獲大會頒贈最精彩展館獎(Most Interesting Booth)。同時攜手菲國首位台灣觀光大使Gabbi Garcia辦理旅遊講座，向菲國民眾分享台灣觀光魅力。現在來台灣除免簽證外，又推出WiFi網路5天吃到飽、水果盒免費領、高鐵買一送一以及機捷單程免費等優惠，歡迎與家人、好友一起享受來台灣旅遊的幸福。

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我國駐菲律賓大使徐佩勇極為重視台菲觀光交流，親臨台灣館致詞表示，目前提供菲國旅客赴台灣享有14天免簽證優惠，再加上台菲直航班次及據點多，本次台灣觀光代表團於疫後親赴菲律賓進行久違的實體交流，透過面對面向當地業者推廣台灣並爭取更多合作機會，期許透過免簽措施和直航，吸引菲律賓旅客赴台灣可達30萬人次目標。

▲表演團體透過舞蹈展現台灣的山與海之美。（圖／交通部觀光局）
▲表演團體透過舞蹈展現台灣的山與海之美。（圖／交通部觀光局）
觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼補充，台灣自去年10月13日邊境解封後，菲律賓來台人數大幅成長，開放後至年底約有3萬人次來台，全（2022）年入境達6.5萬人次。為加速來台旅客成長台灣觀光局擴大展出規模，面積較以往多達一倍(180平方公尺)，現場結合西門町彩虹斑馬線、台北101夜景、阿里山鐵路、陽明山海芋等元素，帶來時下最流行的台灣印象。除此之外，現場安排一系列精彩的表演及體驗活動，與民眾互動製作屬於自己的台灣美食，讓來逛展的民眾都能體驗道地的台灣味！此外也邀請於多次得獎的「凡徒表演藝術」，藉由舞蹈呈現台灣高山、米其林美食、文化節慶等熱鬧與豐富的文化氛圍。

台灣館不僅帶來多元的體驗活動，更特別邀請菲律賓市場首位台灣觀光大使的高人氣女星Gabbi Garcia親臨旅展，Gabbi身兼演員、歌手、主持人、模特兒和網紅等身分，不僅在社群媒體擁有1,380萬粉絲、更在疫情期間持續以個人的社群媒體宣傳台灣的美食與美景。Gabbi親臨台灣館進行旅遊講座「我最喜歡西門町」，向菲國民眾分享第一手台灣觀光魅力遊程，不僅分享了她剛從臺灣走訪淡水天元宮櫻花季的美照，並介紹台灣燈會的作品與品嘗台灣米其林認證的美食，讓民眾一睹Gabbi的私房台灣行程，現場粉絲擠爆展場，爭相與Gabbi拍照，並期待可以親赴台灣體驗。

▲Gabbi分享今年走訪淡水天元宮櫻花季的美照。（圖／交通部觀光局）
▲Gabbi分享今年走訪淡水天元宮櫻花季的美照。（圖／交通部觀光局）
本次觀光代表團除參加旅展外亦分別在2月3日於馬尼拉及2月7日宿霧辦理B2B台灣觀光推廣會，現場向菲國業者傳達最新入境台灣規範及旅遊資訊，席間台菲雙方業者交流頻繁，期盼透過公私協力，促成雙方業者更緊密的合作關係，更能讓菲律賓民眾認識多采多姿的台灣。擁有豐富旅遊資源的台灣，近期在美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，墾丁的白沙灣、萬里桐海灘與龍磐公園帶給旅客視覺的衝擊，超乎預期，在在證明台灣是值得一遊的旅遊地。

▲菲律賓民眾體驗彩繪台灣黑熊餅乾。（圖／交通部觀光局）
▲菲律賓民眾體驗彩繪台灣黑熊餅乾。（圖／交通部觀光局）

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