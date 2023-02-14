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未考慮外籍漁工需求　監委要求漁業署和屏東縣政府改進

▲監察委員紀惠容實地勘查外籍漁工的生活環境。（圖／監察院）
▲監察委員紀惠容實地勘查外籍漁工的生活環境。（圖／監察院）

記者賴正琳／綜合報導

監察院近期通過監察委員紀惠容、王幼玲「屏東鹽埔漁港因整建而將拆除外籍漁工在岸上的生活休憩空間」之調查報告，為了保障外籍漁工基本生活水準，函請行政院農業委員會漁業署(下稱漁業署)、屏東縣政府檢討改進，積極協力合作。

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監察委員紀惠容、王幼玲接受屏東當地組織陳情，於111年4月間南下屏東東港鹽埔漁港，實地履勘外籍漁工在岸上的聚落空間，發現印尼、菲律賓漁工各在國有土地搭建生活休憩空間，雖然簡陋，卻充滿生命力，漁工和部分雇主協助一起找尋汰舊之漁船、貨櫃、帆布、競選旗幟等，資助汲水幫浦。漁工還組自助、自律組織，捐零用金，給付水電費，作為岸上活動、盥洗、休憩、禮拜等經費之用。外籍漁工向委員紀惠容、王幼玲表示，雖然不能和在陸地上居住相比，但可議自己選擇住的地方、依自己喜歡的方式布置；在這裡可以盥洗、禮拜、和其他人聚會活動，他們喜歡這樣的生活模式。

▲監察委員紀惠容、王幼玲聆聽外籍漁工的需求。（圖／監察院）
▲監察委員紀惠容、王幼玲聆聽外籍漁工的需求。（圖／監察院）
但因鹽埔泊區將要整建設置加油站、整網場、冷鏈物流中心、停車場、卸魚場，必須排除土地上之所有物，包括外籍漁工在岸上的生活休憩空間。監察委員紀惠容、王幼玲為了了解外籍漁工基本生活水準是否因此受到影響，而立案調查。

屏東東港鹽埔漁港分為東港與鹽埔兩泊區，長久以來，漁港發展皆以東港泊區為主；雖然東港鹽埔漁港設有多處友善漁工設施，可供外籍漁工隨船返港後於岸上使用，但都位於東港泊區，而鹽埔泊區則無這樣的設施，對於漁船停靠於鹽埔泊區的外籍漁工則難以使用相關的公共設施。

調查報告指出，漁業署與屏東縣政府未正視外籍漁工基本的生活水準，在無任何配套協助前，早已拆除菲律賓籍漁工之休憩區，雖然在本院調查後，漁業署已將外籍漁工岸上休憩場所納入漁港規劃，在土地完成撥用前，亦回應設置臨時休憩場所。但此項規劃卻未將不同國籍漁工之宗教信仰、民情與特性差異納入考量；而屏東縣政府聲稱有照顧外籍漁工的相關規劃，但又稱第一類漁港為中央權管，該府僅有建議權等，忽視屏東縣政府本也有照顧在地漁民(及漁工)責任，漁業署、屏東縣政府均應對此檢討改進，積極協力合作。

▲監察委員紀惠容、王幼玲接受屏東當地組織陳情，於111年4月間南下屏東東港鹽埔漁港，實地履勘外籍漁工在岸上的聚落空間。（圖／監察院）
▲監察委員紀惠容、王幼玲接受屏東當地組織陳情，於111年4月間南下屏東東港鹽埔漁港，實地履勘外籍漁工在岸上的聚落空間。（圖／監察院）
另外，調查報告也指出，行政院於111年5月20日核定農委會四年期「漁業與人權行動計畫」，期全面強化漁船員生活條件及勞動權益，目標之一是在114年以前，要在僱用外籍漁工較多的港口，會再增設20處岸上盥洗及休憩設施。紀惠容、王幼玲檢視漁業署公開目前設置成果，發現在我國漁業重心之第一類漁港的新竹、安平、烏石等漁港，並無任何友善漁工設施，而在215處規模較小、無法停靠大船的第二類漁港工作之外籍漁工，對於岸上盥洗設施的需求在更為殷切，卻設施不足。漁業署應以更多元面向，而非僅是以「僱用外籍漁工人數」作為設置考量，並應與縣市政府協力共謀對外籍漁工之照顧。

紀惠容、王幼玲指出，外籍漁工在漁船工作與生活的空間確實有限，返港後，岸上基本及生活設施卻仍有不足。提供外籍漁工於岸上可休憩、聚會、煮食、分享、信仰等功能的空間，除了有助於安定與慰藉這些離鄉背井、遠漂來臺工作之外籍漁工的心靈與精神，更能幫助穩定和諧友善的勞動關係，永續我國漁業的發展。也是國際潮流對漁工人權日益重視友善外籍漁工所關注的要求。

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