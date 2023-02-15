關懷外籍漁工　改善高雄前鎮漁港船員生活

高雄前鎮漁港是全國停泊漁船噸級最大、漁獲量最高的遠洋漁船基地，每年可為高雄帶來約280億元的遠洋漁業產值，其中高雄籍遠洋漁船的漁獲量一直居全國之首，然遠洋漁船大多仰賴外籍漁工協助捕撈漁獲作業，外籍漁工現已成為我國遠洋漁業勞動的主力。高雄市與中央攜手合作推動80億元前鎮漁港建設專案計畫打造全新的前鎮漁港，其中3.6億元來打造多功能船員服務中心，預計於112年3月後完工，提供更多可供船員休憩、運動、住宿、餐飲及宗教等空間，更完善了漁工船員的生活服務環境。
記者賴正琳／綜合報導
近年來隨著國際新冠肺炎疫情變動，邊境防疫政策滾動調整，中央流行疫情指揮中心宣布自112年2月7日起，調整入境者於機場或港口領取家用抗原快篩試劑由4劑改為1劑，且返港日免快篩，船員在自主健康管理7日期間有症狀時需加驗快篩，海洋局亦同步自112年2月7日調整遠洋漁船返港檢疫措施，並持續關懷外籍漁工健康狀況。
海洋局表示，為照顧及撫慰長年在海上工作的外籍漁工身心靈，對船員的關懷也從未間斷，在111年COVID-19疫情期間，海洋局除執行返港檢疫漁船之船員點名、量測體溫及關懷身心狀況外，111年全年已累積發放快篩試劑達20,100劑供船員返港日及有症狀時即時檢測病毒之用，且與行政院農業委員會漁業署、基督教長老教會等相關單位合作舉辦COVID-19疫苗施打及聖誕關懷暨聯歡活動等，就是希望這些遠道而來，為我國遠洋漁業打拼的船員，能感受到高雄市不僅在硬體設備的提升也體會到溫暖的關懷。
海洋局張漢雄局長表示，可以想見不久的將來，勢必有更多優秀的外籍船員成為我們遠洋漁船上的幹部，參與到我們遠洋漁船的管理階層之中，海洋局歡迎遠道而來的外籍船員，共同為高雄市漁業發展共榮共存。