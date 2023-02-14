ChatGPT浪潮席捲全球！引爆安全疑慮　美國國會關注

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美國眾議院科學委員會民主黨代表劉雲平（Ted Lieu）近日在外媒發表一篇評論文章，坦言對人工智能及其推動社會發展相當興奮，但也感到恐懼，特別是「不受控制和監管」的人工智能，呼籲國會應該關注這項議題，以確保人工智能的開發和部署，符合安全、道德、人權、隱私，並將風險最小化。
報導指出，OpenAI首席執行長奧特曼（Sam Altman）1月曾前往美國國會，會見幾位議員，議員們則表示，雖然人工智能具有加速創新和研究的巨大潛力，但也須確保人工智能的發展，不會導致歧視與偏見，例如住房或工作。
出於對剽竊、作弊的擔憂，據悉有些紐約和西雅圖的學校已禁止使用ChatGPT；專注於人工智能責任的律師事務所 BNH.AI，執行合夥人伯特（Andrew Burt）也指出了國安疑慮：「我預計惡意行為者、非國家行為者、與美國有敵對利益的國家行為者，可能會利用這些系統生成錯誤或有害的訊息。」
OpenAI則透過聲明表示，不希望ChatGPT在學校或其他任何地方，被以誤導的方式使用，已經在開發緩解措施，幫助使用者識別該系統生成的內容。OpenAI首席技術官穆拉提（Mira Murati）也聲稱，該公司歡迎來自監管機構和政府的建議。