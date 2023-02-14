情人節越晚越冷！9縣市低溫特報　連3天急凍剩「8度」

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今晨氣溫持續下降中，截至5：13本島縣市平地最低氣溫依序為：新北(石門區)8.9度，桃園(觀音區)10.4度，基隆(七堵區)、新竹(湖口鄉)10.6度。其他各地區平地最低氣溫：中部(台中大甲區)11.7度，南部(台南新營區)15.6度，東部(宜蘭頭城鎮)14.3度。
吳德榮指出，今日中部以北及東半部有局部短暫雨，受「強冷空氣」影響，各地氣溫續降，中部以北愈晚愈冷。各地區平地氣溫：北部15降至8度，中部10至20度，南部13至27度，東部10至24度。
吳德榮表示，明（15）日西半部漸轉乾，大台北、東半部仍有局部短暫雨；週四（16日）天氣好轉、西半部晴時多雲，東半部多雲，東北部偶有局部短暫雨的機率；明日、週四北台冷，各地早晚冷。此波強冷空氣又略調強，台北測站約可降至12度左右，符合「強烈大陸冷氣團」機率高；平地最低氣溫則可降至8度以下，應注意保暖。
週五（17日）白天起至下週（19）日冷空氣逐日減弱，氣溫回升；週五各地晴朗穩定；週六、下週日各地持續晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週日晚起至週二（21日）另一波冷空氣影響，模式模擬調整中，待觀察。（編輯：孫唯容）