具俊曄有多愛大S？出國「隨身攜帶這東西」 私下也放閃
大S（徐熙媛）和大7歲具俊曄分手24年，去年3月修成正果，偶像劇般的婚姻蔚為佳話，近日具俊曄赴美國工作，被粉絲偶遇並要求合影，他大方贈送與大S合拍的雜誌，連出國都隨身攜帶夫妻倆的作品，再一次展露對大S的愛意。
娛樂中心／綜合報導
有網友11日在社群平台發文，透露到西雅圖某烤肉店用餐，在門口看到一張藝術展覽的宣傳單，入座後發現具俊曄本尊和朋友就在隔壁桌吃飯，便上前詢可否合照，具俊曄不僅欣然答應，疑似工作人員還主動贈送具俊曄與大S先前合體拍的時尚雜誌，讓原PO直呼：「人很nice !」
此外，網友表示，與具俊曄互動的過程中，一直有個隨行的友人幫他們拍照、錄影，笑說不知道之後具俊曄會不會拿給大S看。
回顧大S、具俊曄當時同框拍雜誌，挑戰夫妻默契考驗，8分鐘影片，小倆口高頻率的眼神交會、肢體不經意的觸碰都釋放滿滿閃光，被問「我最欣賞熙媛的優點」，具俊曄用中文問老婆「什麼？」大S試探性地猜：「全部！」具俊曄面露驚訝表情，比出讚的手勢，沒想到，接著鞠躬說：「不好意思！」
大S表示要具俊曄只能選一項優點，他毫不猶豫地回：「太可愛了！」並與大S相視而笑，後來看似發現現場工作人員的表情，又趕緊彎腰道歉：「對不起！」夫妻兩人笑成一團，工作人員也被逗得哈哈大笑，真情流露對彼此的愛，令外界津津樂道。（編輯：楊穎軒）