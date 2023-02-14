【健康我+1】健康週報｜高中生舔餐具吃到會怎樣？抽筋缺鈣怎麼補？星雲糖尿病纏身怎麼控？

日本高中生惡搞壽司郎 醫提醒：口腔細菌多達數百種日本高中生在壽司郎舔醬油瓶、口水抹壽司的影片，引發外界撻伐，更導致壽司郎損失近170億日幣（相當於新台幣39億元）！對於此行為的衛生隱憂，新光醫院家庭醫學科醫師柳朋馳提醒，人類口腔裡高達數百種細菌，包括縮桿菌、大腸桿菌、乳酸菌、鏈球菌等，都是口腔裡的常在菌，當碰到醬油瓶等物品後，在細菌適宜生長的溫度與環境中就會容易滋長。一般民眾若誤食他人口水雖不至於致病，但若是小孩或老人等免疫力低下族群，可能會有腸胃道問題。☛點我看新聞
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抽筋、皮膚乾燥都是缺鈣警訊！ 營養師教你4招有效補鈣身體若是缺乏鈣質，除了會有骨質疏鬆、容易骨折等情形發生外，其他身體部位也會有大大小小的症狀出現。營養師張語希指出，民眾體內若是缺鈣，會有皮膚乾燥、抽筋、指甲脆弱、牙齒出現異常等症狀發生，此外，還會導致失眠、容易煩躁、憂鬱。
民眾若是想要補鈣，可以從飲食著手，多攝取含有豐富鈣質的食物。營養師張語希推薦，牛奶、小魚乾、黑芝麻、深綠色蔬菜（如：芥藍菜、紅莧菜等）等食物，都含有豐富的鈣質，是補鈣的最佳選擇。☛點我看新聞
「莫納皮拉韋」會產生COVID-19新變種？ 羅一鈞：突變與病毒3特徵無關日前在medRxiv網站上發布了一篇未經同儕審查的研究，研究團隊從數十位使用莫納皮拉韋的COVID-19患者身上發現，他們體內的病毒基因序列有位點上的突變。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，這項研究屬於美國的小型研究，雖然研究中發現，病毒基因序列有位點上的突變，但要特別說明的是，這些突變並未發現與病毒傳播力、抗藥性、致病力等重要的病毒特徵有關，目前也沒有辦法稱得上「使用莫納皮拉韋會導致新型變異株的產生」這樣的說法。☛點我看新聞
星雲糖尿病纏身近失明、頻洗腎 控糖8項指標怎麼看？國際佛光會創辦人釋星雲5日離世，享耆壽97歲。然而，星雲因糖尿病纏身長達約50年，晚年頻洗腎，靠輪椅代步，雙眼僅能看見光影。財團法人糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤說明，糖尿病友最期盼的往往就是良好的管理能帶來生活的便利及生活品質，醫師在門診判斷糖友控糖效果主要看的是8項指標，其中低血糖的頻率與分佈（有無症狀）是臨床上判斷血糖控制好壞的重要指標之一。☛點我看新聞
認識HIV病毒感染 民間企業、組織合作「讓愛更好」HIV感染透過藥物穩定控制後，可使病毒量低到測不出來，而且不具感染性，然而社會中還是對於HIV感染者有許多的歧視與偏見，這些不但影響了HIV的預防、篩檢、治療，也讓感染者的生活品質深受影響。
民間企業支持成立「AFBL讓愛更好計畫」，攜手HIV倡議團體，透過計劃支持的方式，宣導HIV篩檢、疾病知識，改善外籍感染者生活品質、偏鄉地區醫療資源、HIV看診及長照等問題，希望各界重視對於HIV感染者的歧視與不平等。☛點我看新聞
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56792
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