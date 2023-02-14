吳淡如AI繪圖惹議！她強勢嗆「已蒐證」 舉1事感謝酸民
近幾年AI繪圖盛行，使用者僅需輸入幾個關鍵字即能得到一張精美圖畫，但此功能在繪圖圈引起軒然大波，一方面是擔心AI替代真人繪師，一方面是AI繪圖素材皆是直接吸收真人繪師作品所成，有違作者意願。知名作家兼主持人吳淡如12日於臉書分享自己學「電腦繪圖」的第一張作品，被眾人質疑將AI繪圖當成個人畫作，對此，吳淡如回應「AI萬歲。凡辱罵者已請律師搜証」。
編輯中心/綜合報導
吳淡如12日於臉書發表自己學「電腦繪圖」的首張作品，但因原本文案沒有寫明是AI計算生成，導致大量民眾湧入質疑她將AI作品視為個人畫作，吳淡如對此「你叫AI算圖，這也是一種電腦自動繪圖！不過是你先誤會別人。事實上也叫電腦繪圖，電腦自己在繪圖到底關你什麼事」。
吳淡如說明「我有說這不是AI的嗎？」，自己平時即有手繪壓克力的作品，粉絲都知道，認為這次事件是部分網友斷章取義，自己僅是因為學習到新功能而開心，「我的電腦繪圖成績，當然是AI算的！正學習中，請你對你的人生有意見，不要動不動來批評老人家」。
吳淡如對此持續發布文章回應，留言區下也湧入各方網友討論，吳後於13日發文「我們的小編今天封鎖得很累，因為一個人可以化成一百帳戶來霸凌別人，謝謝大家支持。AI萬歲。凡辱罵者已請律師搜証」，並表示「感謝大量蒜民（酸民）流入，本來我們被屏蔽，販售都要花高額廣告費才能PO出去，今天流量好像恢復了，謝謝臉書，也謝謝大家」。（編輯：李惠婷）