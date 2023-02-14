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網投利變年金險！年輕人投保首超越中壯年、這星座買最多

▲國內壽險業觀察發現，2022年網投台幣利變型年金險新契約件數逆勢上揚，年輕族群投保比例成長逾2倍，年輕族群平均每人投保件數首度超越中壯年。（圖／翻攝自Unsplash）
▲國內壽險業觀察發現，2022年網投台幣利變型年金險新契約件數逆勢上揚，年輕族群投保比例成長逾2倍，年輕族群平均每人投保件數首度超越中壯年。（圖／翻攝自Unsplash）

記者顏真真／台北報導

面對疫情反覆，市場匯率波動，全球經濟動盪之下，民眾更需要分散風險，超前部署穩定的退休現金流，有壽險業觀察發現，2022年網投新台幣利變型年金險新契約件數逆勢上揚，其中年輕族群投保比例更成長逾2倍，年輕族群平均每人投保件數首度超越中壯年，而最愛投保年金險的前3名星座，分別是射手座、天秤座與摩羯座，天秤座更是平均每人持有年金險保單最多。

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根據台灣人壽統計資料指出，雖然2022年整體業界網投利變型年金險保費收入比2021年衰退近30%，但網投新台幣利變型年金險卻逆勢成長，新契約件數成長破60%，保費收入也成長逾40%。

值得注意的是，過往年金險客群，以年紀較長且收入較高的40至60歲為主，約占7成，但根據台灣人壽2022年網投分析，20至30歲的年輕人投保比例成長2倍，人均年金險保單達3.2張，高於40到60歲人均保單2.9張，顯見年輕族群越來越懂得善用年金險。

此外，整體而言最愛投保年金險的前3名星座，分別是射手座（14%）、天秤座（12%）與摩羯座（10%），其中天秤座人均年金險保單最多，達4.3張，主要是網投簡單好懂、保費門檻低又可隨時投保，符合天秤座不喜歡複雜的理財習性。

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