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批林明溱選立委替兒卡位　卓榮泰：如路邊佔車位人人厭惡

▲卓榮泰以「在路邊人肉佔車位」為比喻，批判林明溱父子，呼籲大家3月4日為南投爭一口氣，支持蔡培慧回國會。（圖／資料照）
▲卓榮泰以「在路邊人肉佔車位」為比喻，批判林明溱父子，呼籲大家3月4日為南投爭一口氣，支持蔡培慧回國會。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

南投縣立委補選將於3月4日投票，國民黨提名前縣長林明溱出戰，綠營近來持續揭露其過去執政爭議，也猛攻其替兒子林儒彬「政治卡位」。前民進黨主席卓榮泰表示，大賣場搶車位的惡行惡狀人人厭惡，但如果是發生在南投，搶的是國會席次、佔的是家族利益，這口氣嚥得下去嗎？呼籲大家3月4日為南投爭一口氣。

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南投縣長許淑華當選後，留下立委遺缺將補選，原先林明溱擔任縣長時大力「栽培」的兒子林儒彬有意爭取國民黨提名，惟民調始終沒有起色；最終71歲的林明溱打破承諾，「代子出征」補選，還沒投票林明溱又表示，2024絕不會再參選，一連串發言，被認為是替兒子政治鋪路，就連藍營內部也頗有微詞。

卓榮泰以「在路邊人肉佔車位」為比喻，批判林明溱父子。他說，人肉佔車位時有所聞，人身佔國會倒還少見。老爸趾高氣昂地站在路邊停車格中大聲說「我們家寶貝兒子明年就可以到了，這是我們家的車位，誰都別想」。

卓榮泰說，這種大賣場搶車位的惡行惡狀人人厭惡，但如果是發生在南投，搶的是國會席次、佔的是家族利益，這口氣嚥得下去嗎？呼籲大家3月4日為南投爭一口氣。

被民進黨主席、副總統賴清德指派進駐南投的民進黨副秘書長黃建嘉也說，林明溱競選期間大張旗鼓地說自己是「優質立委」，根本就是避重就輕。其實林明溱擔任立委期間，整體平均質詢率不到50%，被評為兩次「待觀察立委」，還超時使用公務車，講白了就是立法院裡面的「問題立委」。

▲（圖／民進黨提供）
▲黃建嘉揭露林明溱爭議不斷，過去更是「問題立委」。（圖／民進黨提供）
事實上，林明溱爭議不斷，去年為時任國民黨南投縣長候選人許淑華站台時，脫口要把總統蔡英文「再一次脫得光光光」，當時民進黨還發出聲明，痛斥林明溱侮辱女性，應為嚴重失言道歉。

另外，林明溱縣長任內在議會答詢時，稱關注南投疫苗施打狀況的時任民進黨立委、 現任海委會主委管碧玲是「民進黨養的狗」，同樣引發譁然。

此外，在去年國民黨高雄市長候選人難產之際，林明溱竟說，如果黨需要，他能夠參選高雄市長，當時也引起高雄基層多所批判。

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