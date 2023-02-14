批林明溱選立委替兒卡位　卓榮泰：如路邊佔車位人人厭惡

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卓榮泰以「在路邊人肉佔車位」為比喻，批判林明溱父子。他說，人肉佔車位時有所聞，人身佔國會倒還少見。老爸趾高氣昂地站在路邊停車格中大聲說「我們家寶貝兒子明年就可以到了，這是我們家的車位，誰都別想」。
卓榮泰說，這種大賣場搶車位的惡行惡狀人人厭惡，但如果是發生在南投，搶的是國會席次、佔的是家族利益，這口氣嚥得下去嗎？呼籲大家3月4日為南投爭一口氣。
被民進黨主席、副總統賴清德指派進駐南投的民進黨副秘書長黃建嘉也說，林明溱競選期間大張旗鼓地說自己是「優質立委」，根本就是避重就輕。其實林明溱擔任立委期間，整體平均質詢率不到50%，被評為兩次「待觀察立委」，還超時使用公務車，講白了就是立法院裡面的「問題立委」。
事實上，林明溱爭議不斷，去年為時任國民黨南投縣長候選人許淑華站台時，脫口要把總統蔡英文「再一次脫得光光光」，當時民進黨還發出聲明，痛斥林明溱侮辱女性，應為嚴重失言道歉。
另外，林明溱縣長任內在議會答詢時，稱關注南投疫苗施打狀況的時任民進黨立委、 現任海委會主委管碧玲是「民進黨養的狗」，同樣引發譁然。
此外，在去年國民黨高雄市長候選人難產之際，林明溱竟說，如果黨需要，他能夠參選高雄市長，當時也引起高雄基層多所批判。