麥當勞「厚達15層」無敵大麥克回歸！雞塊、冰炫風買1送1
麥當勞永遠的「1號主餐」大麥克，長期霸佔菜單上第一位，也代表大麥克在消費者心中有不可取代的經典地位。台灣麥當勞宣布重磅消息，明（15）日起至3月14日限時一個月，「大麥克家族」限期回歸，其中肉量加倍的「無敵大麥克」再次強勢出擊，夾入4層純牛肉，蓋上麵包後，漢堡厚度多達15層，讓愛吃肉的民眾一口大滿足，不吃牛的人則可選擇「香鷄大麥克」，預計再掀起一波大麥克旋風。
記者黃韻文/綜合報導
無敵大麥克15層挑戰一口咬
大麥克以厚實肉排、多層次的口感及特有的醬汁，擄獲不少粉絲的心，吃了十幾年還是不膩，許多人更是到麥當勞永遠只點1號主餐。麥當勞宣布，備受矚目的重量級「無敵大麥克」，將自2月15日起至3月14日（或售完為止）限時回歸， 豪邁夾入4層純牛肉，加上洋蔥丁、生菜、吉事片、酸黃瓜等，蓋上麵包後漢堡高度「厚達15層」，單點115元，勁脆套餐193元；而採用雙層酥炸鷄排的「香鷄大麥克」，單點95元，勁脆套餐173元。
歡樂送雞塊、地瓜條買1送1
歡樂送即日起也發動限時優惠，至白色情人節3月14日前，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，輸入優惠碼「1FOR1」，可享4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、雙倍OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典美式加1元多1件，相當於買1送1的折扣幅度，每筆訂單限使用1次。