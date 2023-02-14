骨質流失勿輕忽，慎防跌倒危及生命

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骨鬆跌倒好危險，嚴重恐威脅生命骨鬆有多可怕？謝尚霖醫師說，它是造成髖部骨折的主要原因。「骨鬆所造成的髖部骨折，不見得需要遭受高強度的撞擊，有時只是不小心跌坐在地上、騎乘機車遇到路上顛簸就可能發生脆弱性骨折；且一旦發生髖部骨折，最嚴重的是一年內死亡率近20%。」
髖部骨折即使撐過死亡高峰期，後續導致的失能不僅降低生活品質，也會造成家人與社會的經濟負擔。況且骨鬆導致的髖關節骨折不只對生理心理的影響都大，「要及早發現骨鬆並及早介入，避免發生骨折事件，才能避免後續的遺憾。」
骨鬆治療不能中斷，藥物使用至少需一年臨床來看，許多病患是在骨折後經由檢查才知道自己是骨鬆患者，這時都有點亡羊補牢了。謝尚霖醫師強調，骨折發生後除了處理骨頭問題外，也要同時治療骨鬆以避免未來再發生新的骨折事件。「有研究指出，髖部發生第二次骨折，死亡率會提升2至4倍。」
根據中華民國骨質疏鬆症指引中指出，任何骨鬆藥物都需要使用一年以上才能看到降低骨折的效果。「實際上有很高比例的病患即使用了骨鬆藥物，卻會因各種原因擅自停藥。」他表示，當藥物順從性低於50%以下，骨鬆骨折的機率與未用藥前是沒有差別的。
目前第一線的骨鬆藥物主要功用是預防骨質流失，藉由減少流失來累積骨本，這類藥物包括雙磷酸鹽類、單株抗體以及選擇性雌激素接受體調節等最常見。2022年發表於國際期刊《Bone》的研究指出，「長效型骨鬆藥物可以顯著提升髖部骨折病患的10年存活率，使用滿一年以上，可以降低4成死亡風險，使用滿3年以上更能降低7成以上的死亡風險。」此外，發表於國際期刊《新英格蘭醫學期刊》的研究指出，有骨質缺乏的病患，以長效型雙磷酸鹽類藥物，能有效預防病患往骨鬆發展，也可大幅降低脆弱性骨折機會。「使用長效型藥物，連續治療三年就能降低七成脊椎骨折發生率，髖部及非脊椎骨折發生率也能降低。最大的好處是不用經常跑醫院。」
謝尚霖醫師提醒，骨鬆有往年輕化發展的趨勢，骨本必須要及早儲存，包括做好基本功如補充鈣質、維生素D、遠離菸酒、規律運動曬太陽等；而女性停經超過五年，建議要做骨密度檢查；若已經使用骨鬆藥物則要持續，中斷治療等於前功盡棄。最後他呼籲，若有任何與骨鬆相關的疑問，都可以找骨鬆專科醫師進一步諮詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56787
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