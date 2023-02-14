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骨質流失勿輕忽，慎防跌倒危及生命

骨質流失勿輕忽，慎防跌倒危及生命
骨質流失勿輕忽，慎防跌倒危及生命

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】根據調查，國內婦女有三分之一會在一生中發生一次骨鬆性骨折、男性也有五分之一的風險，加上台灣已進入高齡化社會，骨質疏鬆危機愈來愈高。雖然骨質疏鬆不是病，但可怕之處遠比你想得更嚴重！

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一名50歲左右的百貨櫃姐，只是下樓梯不慎踩空一階，就造成嚴重髖部骨折，險些失能。收治該櫃姐的中國醫藥大學附設醫院骨科部主治醫師謝尚霖分享案例時不禁感嘆，該病患僅50歲、髖骨骨密度卻如七、八十歲的老人般；細問才知因極少曬太陽也不愛運動，又有早發性停經現象，「這些剛好都是骨鬆高危險因子，所以即使只是輕輕跌倒，就造成嚴重傷害。」

骨鬆跌倒好危險，嚴重恐威脅生命

骨鬆有多可怕？謝尚霖醫師說，它是造成髖部骨折的主要原因。「骨鬆所造成的髖部骨折，不見得需要遭受高強度的撞擊，有時只是不小心跌坐在地上、騎乘機車遇到路上顛簸就可能發生脆弱性骨折；且一旦發生髖部骨折，最嚴重的是一年內死亡率近20%。」

髖部骨折即使撐過死亡高峰期，後續導致的失能不僅降低生活品質，也會造成家人與社會的經濟負擔。況且骨鬆導致的髖關節骨折不只對生理心理的影響都大，「要及早發現骨鬆並及早介入，避免發生骨折事件，才能避免後續的遺憾。」

骨鬆治療不能中斷，藥物使用至少需一年

臨床來看，許多病患是在骨折後經由檢查才知道自己是骨鬆患者，這時都有點亡羊補牢了。謝尚霖醫師強調，骨折發生後除了處理骨頭問題外，也要同時治療骨鬆以避免未來再發生新的骨折事件。「有研究指出，髖部發生第二次骨折，死亡率會提升2至4倍。」

根據中華民國骨質疏鬆症指引中指出，任何骨鬆藥物都需要使用一年以上才能看到降低骨折的效果。「實際上有很高比例的病患即使用了骨鬆藥物，卻會因各種原因擅自停藥。」他表示，當藥物順從性低於50%以下，骨鬆骨折的機率與未用藥前是沒有差別的。

目前第一線的骨鬆藥物主要功用是預防骨質流失，藉由減少流失來累積骨本，這類藥物包括雙磷酸鹽類、單株抗體以及選擇性雌激素接受體調節等最常見。2022年發表於國際期刊《Bone》的研究指出，「長效型骨鬆藥物可以顯著提升髖部骨折病患的10年存活率，使用滿一年以上，可以降低4成死亡風險，使用滿3年以上更能降低7成以上的死亡風險。」此外，發表於國際期刊《新英格蘭醫學期刊》的研究指出，有骨質缺乏的病患，以長效型雙磷酸鹽類藥物，能有效預防病患往骨鬆發展，也可大幅降低脆弱性骨折機會。「使用長效型藥物，連續治療三年就能降低七成脊椎骨折發生率，髖部及非脊椎骨折發生率也能降低。最大的好處是不用經常跑醫院。」

謝尚霖醫師提醒，骨鬆有往年輕化發展的趨勢，骨本必須要及早儲存，包括做好基本功如補充鈣質、維生素D、遠離菸酒、規律運動曬太陽等；而女性停經超過五年，建議要做骨密度檢查；若已經使用骨鬆藥物則要持續，中斷治療等於前功盡棄。最後他呼籲，若有任何與骨鬆相關的疑問，都可以找骨鬆專科醫師進一步諮詢。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56787

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